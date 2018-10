Uomini e Donne Luigi Mastroianni stuzzica Lorenzo Riccardi | prima il ballo con Giulia

FEDERICO RUBINI/ Teresa Langella lo saluta definitivamente : lui furioso "Sei superficiale" (Uomini e Donne) : FEDERICO RUBINI viene eliminato da Teresa Langella a causa di una segnalazione di Karina Cascella. Il corteggiatore avrebbe trascorso la notte con un'amica.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 14:53:00 GMT)

Uomini e Donne - Trono Classico : la puntata del 19 ottobre 2018 in diretta : [live_placement] Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.

Rodolfo Salemi - chi è? / Il corteggiatore di Mara Fasone è un caro amico di Matteo Gentili (Uomini e donne) : Rodoldo Salemi comincia il suo percorso a Uomini e donne come corteggiatore di Mara Fasone: i suoi trascorsi da Barbara d'Urso per sostenere l'amico Matteo Gentili.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 14:10:00 GMT)

Giulia Cavaglia / Uomini e donne - Lorenzo Riccardi pazzo della nuova corteggiatrice ma... (Trono Classico) : Giulia Cavaglia esce in esterna con Lorenzo Riccardi, tronista di Uomini e donne. Ma poi in studio accetta la proposta di Luigi Mastroianni, causando un nuovo scontro...(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 14:05:00 GMT)

Antonio Moriconi / Uomini e donne - messaggi all'ex tentatrice Rita Cardinale : Teresa furiosa! (Trono Classico) : Antonio Moriconi viene accusato da Teresa Langella a causa dello scambio di messaggi con Rita Cardinale. Il botta e risposta tra corteggiatore e tronista di Uomini e donne.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 14:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Sara Affi Fella : spunta il video che la demolisce definitivamente - si è fregata da sola : A distanza di quasi un mese dalla rivelazione sul caso Sara Affi Fella , sul web spuntano nuove prove contro l'ex tronista. Da ultimo, infatti, è stato scovato e pubblicato sulla pagina Instagram de ...

Uomini e Donne - Mara Fasone lascia il trono? Dopo la segnalazione - ecco cosa sta succedendo : Proprio ora che il percorso di Mara Fasone a Uomini e Donne sembrava aver preso una piega diversa rispetto al ‘disastro’ dell’inizio, arrivano i guai. Appena si è seduta sul trono, la bella siciliana ha infatti avuto parecchi problemi. Col pubblico, che la considerava altezzosa e strafottente; coi corteggiatori, che lamentavano i suoi modi aggressivi e l’accusavano di superficialità. E persino con la collega di trono ...

Uomini e Donne - Teresa come Federico : i fan non dimenticano il passato della tronista : Uomini e Donne, Teresa Langella elimina Federico ma i fan insorgono: il passato della tronista torna a galla Ieri a Uomini e Donne abbiamo assistito alla prima eliminazione di Federico Rubini da parte di Teresa Langella. “Prima” perché, come molti sanno, il corteggiatore tornerà in trasmissione per chiarire con la tronista. Il confronto tra i […] L'articolo Uomini e Donne, Teresa come Federico: i fan non dimenticano il passato ...

Uomini e Donne anticipazioni : Mara lascia il Trono? C’entra l’ex fidanzato : Uomini e Donne anticipazioni: bufera su Mara Fasone per l’ex fidanzato Si complica il Trono di Mara Fasone a Uomini e Donne. Fin dall’inizio vittima di feroci critiche per i suoi ritocchini estetici e per i suoi modi altezzosi, ora la siciliana rischia di abbandonare il programma per via dell’ex fidanzato. Da giorni non si […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Mara lascia il Trono? C’entra l’ex ...

Uomini e Donne oggi : scontro Lorenzo e Luigi - la delusione di Teresa : Uomini e Donne oggi: ultimo confronto Teresa e Federico, Lorenzo cotto di Giulia oggi a Uomini e Donne andrà in onda una puntata del Trono Classico. Si torna a parlare della questione Teresa e Federico. Quest’ultimo è stato protagonista della registrazione precedente, in quanto Karina Cascella si è presentata in studio con una segnalazione che […] L'articolo Uomini e Donne oggi: scontro Lorenzo e Luigi, la delusione di Teresa ...

Karina Cascella torna a Uomini e Donne e ai ‘fan’ il dettaglio non sfugge. Ma poi lei risponde : Erano anni che i fan, o almeno alcuni, di Uomini e Donne aspettavano il ritorno di Karina Cascella. E, almeno per una puntata, sono stati finalmente accontentati. Lo sapevamo già dalle anticipazioni sul trono classico: la ex opinionista è tornata in studio, si è seduta accanto a Gianni Sperti e ha ‘cantato’. Era questo il motivo per cui ha contattato la redazione di Maria De Filippi: smascherare uno dei corteggiatori di Teresa. ...

Ascolti tv pomeriggio - 18 ottobre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Vieni da Me, Detto Fatto e Uomini e Donne: Ecco chi vince la gara degli Ascolti tv del pomeriggio C’è grande attesa per gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, giovedì 18 ottobre 2018. In molti vogliono capire come stiano andando gli ultimi giorni della nuova settimana di sfida fra Caterina Balivo, Bianca Guaccero e Maria De Filippi. La conduttrice di Uomini e Donne, su Canale 5, continua a vincere, secondo i dati Auditel, e a battere le ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani a rischio : la dama finisce nel mirino di Maria De Filippi (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani, a rischio la sua permanenza nello studio di Canale 5? Maria De Filippi tiene d'occhio la dama...(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 07:35:00 GMT)

