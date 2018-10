Un’ultima inutile sera | le inquiete notti di Andre Dubus

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Mi chiedono perché a trentatré anni, vivo ancora in un appartamento di tre stanze (compresa la cucina, con il tavolo dove mangio), vado a lavorare alle dieci di mattina, ho i mercoledì pomeriggio liberi e passo così tanto tempo a correre e a scoparmi delle ragazzine. Non sono contrari alla corsa, ma al fatto che lo faccia durante le lunghe pause pranzo, riprendendo a lavorare solo a pomeriggio inoltrato; né si oppongono alle ragazze, ma insistono sul fatto che dovrei avere una relazione stabile, e sposarmi e farmi una famiglia. Non so cosa rispondere. Ma quando mi dicono che ho trentatré anni, resto spaventato per diversi secondi, a volte anche minuti. È strano: nessuno è più cristiano, ma ogni uomo che conosco che raggiunga l’età di trentatré anni, ha il timore di non arrivare ai trentacinque, come se nessuno di noi potesse dimenticare che la morte più illustre nella nostra ...