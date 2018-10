Uno strumento ci permette di capire cosa teme il mercato | i CDS

Mortalità infantile : dall’Intelligenza Artificiale Uno strumento per valutare la sopravvivenza dei neonati prematuri : Combattere la Mortalità infantile grazie all’intelligenza Artificiale e con strumenti in grado di aiutare i medici a identificare tempestivamente i fattori di rischio nei neonati prematuri. E’ con questo obiettivo che un team tutto italiano ha creato “PISA” (Preterm Infants Survival Assessment), un applicativo per stimare la sopravvivenza dei neonati prematuri, ora a disposizione gratuitamente di tutta la comunità scientifica e medica ...

Secondo una ricerca di Eumetra per Gillette il gaming è Uno strumento che amplia le capacità cognitive : Secondo una ricerca Eumetra per Gillette, oltre il 50% degli intervistati ritiene che giocare ai videogiochi non sia una perdita di tempo e, anzi, per oltre il 75% è funzionale allo sviluppo dell'attenzione e della concentrazione. E a giocare sono sempre di più anche le donne. "Sempre più la professionalità dei player viene vissuta dai giovani appassionati di videogiochi ed esports, come una valida opportunità per entrare in un mondo del lavoro ...

Google Maps diventa Uno strumento sempre più utile per i pendolari : Google Maps introduce nuovi strumenti dedicati ai pendolari, per aiutarli a pianificare al meglio gli spostamenti e a conoscere la situazione del traffico. L'articolo Google Maps diventa uno strumento sempre più utile per i pendolari proviene da TuttoAndroid.

Heimdall Parental Control è Uno strumento per applicare delle restrizioni ai dispositivi dei bambini : Heimdall Parental Control è un'applicazione che aiuta i genitori a proteggere i propri bambini aggiungendo delle restrizioni ai loro dispositivi mobili. Lo strumento permette al genitore di evitare l'installazione di nuove applicazioni, bloccare le applicazioni installate completamente o aggiungendo un limite di tempo, limitare la durata delle chiamate, verificare che il filtro genitori di YouTube sia abilitato, tracciare le applicazioni e le ...

Sostegno : Uno “strumento” per passare al posto comune? : Gli insegnanti di Sostegno assumono un’importanza fondamentale nella scuola. E ogni anno ne aumenta la richiesta, perché sempre maggiore è il numero di alunni (soprattutto della scuola d’infanzia e primaria) con bisogni “speciali”. Ma proprio per la specialità delle esigenze che caratterizza questi bambini, occorrono figure opportunamente preparate e dotate della dovuta specializzazione. Si tratta però di figure purtroppo ...

Draghi chiede Uno strumento fiscale "consistente" per stabilizzare singoli Paesi : "Ma i governi creino riserve di bilancio per le crisi" : "C'è un ruolo per la divisione dei rischi" nell'Eurozona, che ha bisogno "di uno strumento di bilancio aggiuntivo per svolgere una funzione di stabilizzazione". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, a Berlino, fissando due condizioni: questo strumento "dovrà essere considerevole" nelle sue dimensioni e "progettato in modo da contenere l'azzardo morale". Quello di Draghi è quindi un messaggio duplice: da un lato ...

Internet non è Uno strumento di pace : Fermi tutti! Il romanzo filosofico non è relegato nei solai editoriali ma gode di ottima salute grazie ad autori giovani ed energici come il francese Tristan Garcia. A parte le temerarie scelte d’intitolare un libro con una cifra - “7”, edizioni Nne - e di costruirlo su altrettante storie indipenden

Simple Speed Test è Uno strumento semplice ed essenziale per misurare la velocità delle connessioni dati : Simple Speed Test è un'applicazione che permette di verificare la velocità delle connessioni dati mobili e Wi-Fi. Lo strumento è dotato di un'interfaccia semplice e intuitiva che visualizza le informazioni essenziali in tempo reale: velocità di download e upload e il tempo di ping con i relativi grafici. L'articolo Simple Speed Test è uno strumento semplice ed essenziale per misurare la velocità delle connessioni dati proviene da TuttoAndroid.