Una lettera del 1312 riscrive la vita di Dante e la storia del suo esilio

Manovra - oggi lettera richiamo Ue a Tria. Conte : nessUna frattura M5S-Lega : Intanto il premier Giuseppe Conte getta acqua sul fuoco delle polemiche dopo la denuncia di Luigi Di Maio che ieri sera a Porta a Porta ha accusato una misteriosa 'manina tecnica o politica' di aver ...

Manovra - lettera della Commissione Ue «Una deviazione senza precedenti» : Moscovici consegna il testo che contiene la contestazione formale sulla Manovra italiana. L’accusa è lo sfondamento del deficit e il mancato mantenimento degli impegni presi a giugno

Manovra - oggi lettera richiamo Ue a Tria. Conte : nessUna frattura M5S-Lega : ... puntiamo sugli investimenti, vogliamo assicurare crescita al Paese, quei decimali di crescita non rispecchiano quelli che sono i fondamentali e le potenzialità della nostra economia', ha aggiunto il ...

Pronta Una lettera Ue per Roma. Conte : dialogo - no pregiudizi : ... ha detto non a caso il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, che si è definito "un grande difensore" dei criteri di Maastricht e ha indicato la politica economica di Vienna come esempio di "...

Pronta Una lettera Ue per Roma. Conte : no pregiudizi : ... ha detto non a caso il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, che si è definito "un grande difensore" dei criteri di Maastricht e ha indicato la politica economica di Vienna come esempio di "...

WTA Finals di Singapore : Simona Halep dà forfait con Una lunga lettera : WTA Finals di Singapore: Simona Halep non prenderà parte al torneo che chiuderà la stagione a causa dei ben noti problemi alla schiena Simona Halep non ci sarà in quel di Singapore. La tennista romena attraverso un lungo messaggio ai tifosi, ha spiegato le ragioni del forfait alla WTA Finals. Il motivo della sua assenza è legato ai problemi alla schiena che la affliggono da tempo: “Sfortunatamente, dopo un’attenta analisi con ...

Oettinger : Manovra italiana viola regole Ue - in arrivo Una lettera da Bruxelles : Le dichiarazioni in un’intervista allo Spiegel. Si rischia la bocciatura. Lo spread oltre quota 305 punti

Oettinger : la manovra italiana viola le regole Ue - in arrivo Una lettera da Bruxelles : La commissione Ue rigetterà la manovra del bilancio italiano: lo sostiene il commissario al Bilancio Ue, Guenther Oettinger, allo Spiegel online. Una lettera del commissario Pierre Moscovici dovrebbe arrivare a Roma giovedì o venerdì, scrive il magazine....

F1 - la Ferrari punta il dito contro la Mercedes : inviata Una lettera di chiarimenti alla Federazione : La scuderia di Maranello avrebbe inviato una lettera alla FIA per valutare mozzo e cerchio posteriore delle due monoposto della Mercedes Si anima la vigilia del Gp degli Stati Uniti, in programma nella serata italiana di domenica sul circuito di Austin. La Ferrari infatti avrebbe inviato una lettera di chiarimento alla Federazione Internazionale, mettendo nel mirino una soluzione adottata dalla Mercedes sulle proprie ruote ...

Inps - la lettera pubblica di un medico : “Quegli incentivi sono Una ignominia. Non li riceverò - ma danneggiano tutti” : “E’ insopportabile il timore che il paziente che si affida alle nostre decisioni, possa dubitare che il giudizio sia a scopo di lucro. Oltre all’evidente ignominia, si vuole minare la stessa democrazia mettendo in discussione i principi fondamentali su cui dovrebbe fondarsi”. A scriverlo è F.M., medico legale tra i 900 esterni che lavorano a partita Iva presso le sedi Inps nazionali, con un contratto triennali che terminerà a dicembre 2018. Non ...

“Ecco cosa devi fare per me”. Bossetti - spunta Una lettera : “Sono innocente e lo griderò finché avrò voce”. Lo scrive Massimo Bossetti in una lettera al cronista di News Mediaset Enrico Fedocci inviata a poche ore dalla sentenza definitiva che lo condanna al carcere a vita per l’omicidio di Yara Gambirasio, la ginnasta 13enne di Brembate di Sopra, il cui corpo venne trovato il 26 febbraio 2011 in un campo a Chignolo d’Isola, nel Bergamasco. “Caro Enrico fai giungere a tutti la ...

Il Presidente Nazionale delle Guide Aigae ha replicato con Una lettera aperta al Conagai : “Ero in procinto di fare gli auguri per la nomina al neoPresidente del Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane (Conagai) Pietro Giglio, ma mi trovo costretto ad esordire con doverose precisazioni ad alcune delle sue affermazioni contenute nella recente intervista e che ci vede coinvolti”. Ha dichiarato poco fa, Filippo Camerlenghi, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche Aigae. Su www.Aigae.org è possibile leggere per ...

'Reggio Calabria è Una città senza pace - ribelliamoci' : la lettera di Una giovane ragazza a StrettoWeb : Così, senza permesso, come se fosse la cosa più banale e normale al mondo. Erano già entrati in casa qualche anno fa. Avevano già rubato in giro la borsa a mia madre procurando gravi danni all'...

Cassano lascia il calcio : l'addio in Una lettera : Dice addio al calcio, lo fa a modo suo in una lettera che spiazza tutti e arriva all'improvviso proprio quando tutto il mondo della Virtus Entella era già pronto a sognare. L'apertura è chiara ed ...