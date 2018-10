Una Leopolda maoista

huffingtonpost

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Purtroppo per lui, e forse anche per tutti noi, Matteo Renzi non sarà mai all'altezza del suo attuale modello politico, il gigante satrapo Mao. Tuttavia per scoprire in che modo abbia scelto di procedere, almeno tatticamente, come quest'ultimo, basterà prestare attenzione al cartello-manifesto dell'imminente, sempre e solo sua,9 - "Ritorno al futuro", dove l'icona è una dragster da pista di Indianapolis - sia pure in assenza di un probabile avvenire che possa narcisisticamente riguardarlo, cioè "Non è un appuntamento del PD", testuale.Traduzione da Bar "Twitter": Ci conosciamo? Ognuno per la sua strada. Chi fa da sé fa per tre... Ora, siccome si tratta di una strada impervia, dove forse perfino le jeep del pensiero politologico faticherebbero ad avventurarsi, Renzi prende comunque le distanze dalla ditta iniziale, dai suoi stessi soci, ...