Un po' Italia | un po' club Il segreto della Nazionale e delle bimbe azzurre

Arsenal - Ramsey in scadenza attira l’interesse di alcuni club Italiani : Emery lo invita a non pensare al mercato : L’avventura di Aaron Ramsey nell’Arsenal è ormai ai titoli di coda. Il fantasista gallese, in scadenza di contratto con i Gunners, potrebbe lasciare Londra durante la prossima finestra invernale di mercato. Tra le possibili destinazioni l’Italia per vestire la maglia di una squadra fra Milan e Juventus. L’allenatore dell’Arsenal, Unai Emery, oggi in conferenza stampa, ha chiesto pubblicamente al giocatore di ...

Il Mondiale per club con 4 arbitri Italiani : Ci sono quattro fischietti italiani fra i ‘convocati’ dal Comitato arbitri della Fifa per le partite della prossimo Mondiale per club, in programma negli Emirati Arabi Uniti dal 12 al 22 dicembre. Si tratta di Gianluca Rocchi, degli assistenti Elenito Di Liberatore e Mauro Tonolini, di Massimiliano Irrati, che si occuperà della Var. I tesserati Aia sono, in rappresentanza della Uefa, ma la Fifa ha indicato un terzetto per ...

Mondiale per club con 4 arbitri Italiani : ANSA, - ROMA, 17 OTT - Ci sono quattro fischietti italiani fra i 'convocati' dal Comitato arbitri della Fifa per le partite della prossimo Mondiale per club, in programma negli Emirati Arabi Uniti dal ...

Golf - European Tour 2018 : Sergio Garcia tenterà il tris al Valderrama Golf Club di Sotogrande - quattro Italiani impegnati : Il Tour europeo si sposta dalle Isole Britanniche alla Spagna, dal British Masters all’Andalucia Valderrama Masters. Si va, in particolare, nell’area residenziale di Sotogrande, nella municipalità di San Roque: qui posseggono o hanno posseduto un’abitazione diversi personaggi di spicco legati a vario titolo all’Inghilterra, alla Spagna o a Gibilterra. Il torneo è ospitato dalla Sergio Garcia Foundation, così com’era ...

Enfusion arriva in Italia - c’è l’accordo con Fight Club Roma : nella capitale le stelle di K1 e Muay Thai : Dal 2019 il celebre circuito dedicato ai migliori Fighters di K1 e Muay Thai farà tappa nella nostra capitale La grande Kickboxing arriva in Italia: grazie a un accordo con il Fight Club Roma, che fornirà tutto il supporto organizzativo, nel 2019 assisteremo – finalmente – alla prima tappa Italiana del prestigioso circuito olandese Enfusion. L’appuntamento è per il 23 marzo 2019 quando, sul ring allestito ...

Pallavolo – Serie A2 maschile : il Club Italia Crai inizia con il piede giusto - Tuscania ko con il punteggio di 3-0 : I ragazzi di Monica Cresta vincono in trasferta 25-15, 25-22, 25-23, mettendo in mostra una buona gara in termini di atteggiamento e approccio alla partita Comincia con una vittoria bella e convincente sul campo della Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania la Serie A2 Credem Banca del Club Italia Crai. I ragazzi di Monica Cresta hanno vinto fuori casa con il punteggio di 3-0 (25-15, 25-22, 25-23) al termine di una gara nella quale hanno ...

Pallavolo – Serie A2 maschile - in campo anche il Club Italia CRAI : Serie A2 maschile Credem Banca: domenica inizia il campionato del Club Italia CRAI Domani alle ore 19 sul campo della Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania inizierà la nuova stagione del Club Italia CRAI che giocherà per il quarto anno consecutivo nella Serie A2 maschile. Sta per alzarsi il sipario dunque per i giovani atleti della formazione federale che anche in questo 2018-2019 saranno guidati da Monica Cresta, tecnico federale che lo ...

Inter : Poste Italiane emette francobollo per anniversario del club : Poste Italiane comunica che oggi il Ministero dello Sviluppo Economico emette un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato al Football club Internazionale Milano, nel 110° anniversario della fondazione, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10 euro. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, ...

Golf : l’Open d’Italia 2019 si giocherà all’Olgiata Golf Club di Roma : Sarà l’Olgiata Golf Club di Roma ad ospitare l’Open d’Italia 2019. Il torneo si disputerà dal 10 al 13 ottobre e sarà nuovamente inserito nelle Rolex Series dell’European Tour, con un montepremi da 7 milioni di dollari, che verrà conservato fino al 2027. Dopo quattro anni consecutivi in Lombardia, l’Open d’Italia si trasferisce per la sua 76esima edizione nel Lazio in virtù del progetto Ryder Cup 2022, che si ...

Lagarde : l'Italia deve rispettare le regole del club europeo : Roma, 11 ott., askanews, - l'Italia è paese membro dell'Unione europea e deve rispettarne le regole del club: così il direttore generale del Fondo monetario internazionale nel corso di una conferenza ...

Golf – L’Open d’Italia 2019 si disputerà all’Olgiata Golf Club di Roma : ecco tutte le novità : L’Open d’Italia 2019 si giocherà all’Olgiata Golf Club di Roma. La 76ª edizione si svolgerà dal 10 al 13 ottobre. Il torneo, con montepremi da 7 milioni di dollari, farà nuovamente parte delle Rolex Series dell’European Tour Nel 2019 L’Open d’Italia si disputerà sul percorso dell’Olgiata Golf Club a Roma. Si giocherà tra un anno esatto: dal 10 al 13 ottobre. Il torneo, giunto alla 76esima edizione, verrà nuovamente inserito ...

Open d'Italia Disabili al Golf Club Crema Resort : Uno sport per tutti: inclusivo, aggregante e adatto anche alle esigenze di persone che convivono con una Disabilità. L' Open d'Italia Disabili Sanofi Genzyme , in programma al Golf Club Crema Resort dall'...

Marotta al Club Italia - Gravina : "È interessato ma ci sono paletti economici" : Graivna, candidato unico alla presidenza Figc: "L'ho contattato ma non so se sarà un matrimonio possibile"

Figc - Gravina : “Marotta profilo giusto per il Club Italia” : “Marotta ha il profilo giusto per fare questo tipo di attivita’”. Lo ha affermato Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro e candidato alla presidenza della Figc, rispondendo i giornalisti che, a margine dell’assemblea di lega, gli chiedevano se avesse cercato di contattare Marotta in vista di un incarico di direzione all’interno del Club Italia. “Ritengo che nella nuova configurazione del Club Italia ...