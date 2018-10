Un libro alla Festa del Cinema di Roma | ' 101 film per ragazze e ragazzi eccezionali'

Pallavolo - Maurizia Cacciatori presenta ‘Senza Rete’ : il suo primo libro in uscita mercoledì 10 ottobre : Il racconto coinvolgente ed emozionante delle storie e degli aneddoti della grande campionessa della Pallavolo italiana Esce mercoledì 10 ottobre Senza Rete, il primo libro di Maurizia Cacciatori scritto con la collaborazione di Riccardo Romani. Si è svolta presso il Boga’s Space di Milano la conferenza stampa di presentazione del libro, alla presenza dell’autrice, Demetrio Albertini (Ceo di Dema4 e curatore della collana ...

La LEV alla Fiera del libro di Francoforte - incontro con il mondo dell'editoria : ... anche quest'anno, parteciperà alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte dal 10 al 15 ottobre prossimi per incontrare gli editori di tutto il mondo al fine di promuovere il magistero di Papa ...

Franco Baldini si dimette dalla Roma per colpa del libro di Totti? : Franco Baldini lascia la Roma. Poche ore prima della gara fra i giallorossi e il Frosinone e alla vigilia dell'uscita in libreria dell'autobiografia di Francesco Totti. Secondo quanto riporta "Il ...

Baldini si dimette dalla Roma a causa del libro di Totti : Roma, 26 set., askanews, - Franco Baldini si è dimesso dal Comitato Esecutivo della Roma. La motivazione sarebbe da attribuire alle parole di Francesco Totti il cui libro uscirà domani. All'interno ...

Paesi Edizioni a Firenze libro Aperto 2018 - la geopolitica alla portata di tutti : Il Libro, con prefazione del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Interni Matteo Salvini, è la prima cronaca sul campo che racconta come si è arrivati, dopo oltre due decenni di alternanza ...

Spalletti ed il mancato invito alla presentazione del libro di Totti : “mi dispiace” : Luciano Spalletti ha parlato del mancato invito da parte di Totti alla presentazione del suo libro il 27 settembre prossimo “Totti non mi ha invitato alla presentazione del suo libro? Se così fosse mi dispiace, ma è chiaro che le scelte le deve fare lui, per gli invitati...”. Luciano Spalletti commenta così la notizia secondo cui non sarebbe stato inserito nella lista degli invitati di Totti per la presentazione della sua ...

Sanità - furto in basilica : rubati libro e giglio alla statua di San Vincenzo : 'Se ha commesso questo atto, dovrà soffrire molto o non sarà stato educato bene'. Don Antonio Loffredo, parroco della basilica di Santa Maria della Sanità, nel Rione Sanità, a Napoli, spiega che 'come ...

Bob Woodward : "Fear" - il libro su Trump alla Casa Bianca/ Ultime notizie : le anticipazioni sul Russiagate : Bob Woodward, il suo libro scuote la Casa Bianca "Trump un idiota". Ultime notizie, il tycoon replica al noto giornalista vincitore di due Pulitzer: “E’ solo una frode"(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 17:00:00 GMT)

L'ambasciatore della repubblica del Sudafrica in Italia Shirish M.Soni alla presentazione del libro di Luca Luchetti - "cara mamma siamo come ... : ... dove Valerio Luchetti è stato prigioniero e all'Istituto di Storia Politica Sociale "Venanzio Gabriotti", vista la sua finalità di promozione della conservazione della memoria storica e dei valori ...

Anna Foa parlerà del suo ultimo libro "La famiglia F." con la scrittrice Carola Susani alla libreria Etruria : I libri che si leggevano, le percezioni politiche, il modo in cui il mondo esterno veniva filtrato da quello familiare. È anche la storia della fine di un'illusione, quella del comunismo, della sua ...

Zerocalcare spiega (a modo suo) perché non sarà alla proiezione del film tratto dal suo libro - a Venezia : Per due giorni è stato al Lido di Venezia, ha incontrato i suoi numerosi fan, ha fatto disegni e firmato autografi, ma nel giorno della proiezione ufficiale del film tratto dal suo fumetto più conosciuto, "La profezia dell'Armadillo" (Bao Publishing), Michele Rech, in arte Zerocalcare, ha deciso di non esserci. Come mai quest'assenza? – si sono chiesti in molti. Non avrà forse gradito il film o l'interpretazione di ...

Assalto alla poesia - l’appello è virale : “Il 15 settembre tutti a comprare un libro di poesia” : L'appello parte da Facebook, a lanciarlo il poeta e scrittore Franco Arminio: "Il 15 settembre andiamo tutti in libreria a comprare un titolo di poesia. Sarebbe bellissimo se gli scaffali dopo quel giorno restassero vuoti". L'iniziativa nasce per spingere il sistema editoriale italiano a occuparsi a stampare e distribuire poesia. Non per salvare la poesia e i poeti, ma per "salvare il mondo con la poesia".Continua a leggere

L'assalto alla poesia di Franco Arminio : 'Compriamo tutti un libro il 15 settembre' : ... scrive il poeta e paesologo che con i suoi follower ha un rapporto diretto e genuino, 'una volta si diceva che la bellezza salverà il mondo, ora si potrebbe dire che la poesia salverà il mondo'. L'...

'Ora dimmi di te' - il nuovo libro di Camilleri è una lettera alla pronipote : In 'Ora dimmi di te' c'è il messaggio che Andrea Camilleri vuole consegnare ai posteri. Scritto nella forma di una lettera alla pronipote Matilda, ideale donna del futuro, il memoir appena uscito per ...