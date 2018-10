Ultimo | Cascare nei tuoi occhi | Testo | Audio | MP3

Guè Pequeño in classifica Fimi subito 1° con Sinatra - Ultimo risale dopo il rilascio di Cascare nei tuoi occhi : Guè Pequeño in classifica Fimi conquista immediatamente la vetta con Sinatra, album che ha rilasciato il 14 settembre scorso e che ha voluto arricchire con il rilascio di Bling Bling, singolo che ha portato in radio nella medesima giornata dell'approdo sul mercato del nuovo disco. subito primo con Sinatra, Guè si è piazzato davanti a Eminem che conquista la seconda posizione con Kamikaze, mentre sul terzo gradino del podio troviamo 68. A ...

Ultimo : fuori ora il videoclip del nuovo singolo “Cascare nei tuoi occhi” : Take a look ;) The post Ultimo: fuori ora il videoclip del nuovo singolo “Cascare nei tuoi occhi” appeared first on News Mtv Italia.

Cascare nei tuoi occhi di Ultimo - video e testo del nuovo singolo da Peter Pan : Cascare nei tuoi occhi di Ultimo è il nuovo singolo estratto dall'album Peter Pan, da oggi disponibile in radio e su YouTube con il videoclip ufficiale. Cascare nei tuoi occhi di Ultimo è il terzo brano estratto dal nuovo disco di inediti del cantautore romano ed anticipa le date del tour autunnale nei palazzetti dello sport con sold out macinati in tempi record sia al Palalottomatica di Roma che al Mediolanum Forum di Assago (Milano). ...