Ultime notizie Di oggi | ultim' ora | lettera dall' UE boccia la manovra del Governo

Jihadisti in Italia : record espulsioni in Ue/ Ultime notizie - rischio radicalizzazione in scuole e carceri : Jihadisti in Italia: numero in crescita e record rispetto agli altri Paesi dell'Ue. Attenzione dell'antiterrorismo in scuole e carceri Italiane per rischio radicalizzazione.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 18:59:00 GMT)