Ue | nessun progresso nei negoziati sulla Brexit

Daphne Caruana Galizia - a un anno dalla morte nessun progresso nelle indagini. Il figlio : “I giornalisti a Malta sono soli” : Un anno fa veniva uccisa Daphne Caruana Galizia. Era il 16 ottobre 2017 quando la giornalista investigativa maltese, 53 anni, moriva per l’esplosione di un ordigno piazzato sotto la sua auto: aveva indagato sui ‘Malta files‘, un ramo dei Panama papers (lo scandalo sui paradisi fiscali emerso nel 2016), facendo luce sulle infiltrazioni mafiose, il riciclaggio e la corruzione della polizia nella piccola isola mediterranea. Le sue ...

Corea - Trump cancella il viaggio di Pompeo : "nessun progresso" : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annullato il viaggio del segretario di Stato Mike Pompeo in Corea del Nord. Una decisione sorprendente, vista la sicurezza dimostrata in questi mesi dal presidente Usa sul processo di pace con Kim Jong-un. "Gli ho chiesto di non andare, in questo momento, perché sento che non stiamo facendo sufficienti progressi riguardo alla denuclearizzazione della penisola Coreana", ha spiegato Trump in un post ...

