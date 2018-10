U&D | spoiler trono classico | Luigi vicino ad Irene | due abbandoni in studio

Blastingnews

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Procede il percorso sulla poltrona rossa di Uomini e Donne VIDEO per i quattro tronisti dell'ultima edizione del. Ieri, in data 17 ottobre, si è registrata una nuova puntata presso gli studi televisivi Elios. Nel corso della registrazione vi è stato un importante abbandono: si tratta di Antonio,il corteggiatore di Teresa Langella. Inoltre inè avvenuto un acceso confronto tra l'ex tentatrice di Temptation Island Vip e Federico, il pretendente che è stato eliminato in precedenza nella scorsa registrazione. La puntata in questione dovrebbe essere trasmessa molto probabilmente la prossima settimana. Uomini e Donne, anticipazioni nuova registrazione del 17 ottobre 2018 E' stata Teresa Langella ad eliminare il corteggiatore Federico Rubini e, in to, a perdere anche il bel pretendente Antonio. Tra la tronista e Antonio vi è stato un rilevante litigio a causa ...