Uber verso la Borsa | vale 120 miliardi di dollari

(Di venerdì 19 ottobre 2018)ha immesso sul mercato obbligazioni a 8 anni e a 5 anni con rendimento rispettivamente all’8% e al 7,5%. Con quest’operazione, la società californiana attiva in tutto il mondo con il suo servizio di autisti, ha raccolto 2di. In base a quanto riporta il Financial Times, la compagnia avrebbe venduto già 1,5di titoli obbligazionari con rendimento all’8%, aumentando così il tetto dell’offerta che aveva annunciato per il 2019, che si attestava su 1 miliardo. Oltre a questa cifra record, altri 500milioni diin titoli a 5 anni sono stati piazzati in un collocamento privato condotto dalla banca Morgan Stanley. Secondo Bloomberg,sta ora chiudendo l’accordo per quotare il titolo in, dopo che Morgan Stanley e il gruppo Goldman Sachs hanno detto alla compagnia che potrebbe avere un’offerta pubblica iniziale di 120sul mercato. Dopo queste ...