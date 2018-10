Turismo in Italia | quattro cose che non funzionano nel nostro Paese

Milano è la città più smart d’Italia per il quinto anno consecutivo : ricerca - innovazione e Turismo i suoi punti forti : Per il quinto anno consecutivo, Milano si conferma la città più smart d’Italia, con un distacco di quasi venti punti dalla seconda classificata. Il capoluogo lombardo rappresenta ancora oggi un modello difficilmente replicabile grazie a ottime performance legate soprattutto a solidità economica, ricerca e innovazione, lavoro e attrattività turistico-culturale. Unica pecca è il ritardo nelle dimensioni ambientali, come il consumo di suolo e ...

L'e-commerce in Italia vale 27 - 4 miliardi - tira il Turismo : Gli Italiani hanno speso nel 2018 in acquisti online 27,4 miliardi di euro, più 16% rispetto allo scorso anno: 15 miliardi in prodotti veri e propri e 12 miliardi in servizi con il turismo, 9,8 ...

Turismo immobiliare - ad Offida si ritrovano gli esperti del settore. 'All'estero sono innamorati dell'Italia' : Gli acquirenti stranieri che comprano casa in Italia danno una forte una spinta all'economia locale aiutando così anche a ripopolare i piccoli borghi. Il portale ha presentato come esempio il "Caso ...

Manageritalia : "Per giovani consulenza Ict e Turismo settori 'top'" : Roma, 12 ott. (Labitalia) - giovani e mondo del lavoro: un binomio che negli ultimi anni è stato [...]

Alitalia - Conte : “Biglietto unico treno-aereo per favorire il Turismo” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato del lavoro che sta svolgendo il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio per il rilancio di Alitalia. È stata proposta l'idea di un biglietto unico treno-aereo, che nascerebbe dalla collaborazione tra Alitalia e Ferrovie dello Stato, e permetterebbe ai turisti di spostarsi in tutto il Paese.Continua a leggere

Alberghi e design - alleanza che fa crescere il Turismo italiano : Il turismo è uno dei motori dell'economia italiana e la qualità dell'offerta della nostra industria Alberghiera è decisiva per la crescita in uno scenario globale fortemente competitivo. E lo strumento del Tax Credit per la ...

Turismo - Confesercenti : Italia desiderata dall’86% dei turisti stranieri : L’Italia rimane tra le destinazioni turistiche più apprezzate dai cittadini europei: tanto che oltre 8 su 10 (86%) vorrebbero visitarla per una vacanza, attirati dal patrimonio di cultura, arte e storia, dai paesaggi naturali, dal clima mite ed ovviamente dal buon cibo. Secondo una indagine condotta da Swg Confesercenti in Regno Unito, Spagna, Francia, Polonia, Germania, Svezia e Paesi Bassi che, nel loro insieme, rappresentano il quadro ...

“Gli italiani - il Turismo Sostenibile e l’EcoTurismo” : il futuro del Turismo è sostenibile : “Abbiamo tutte le condizioni per essere il Paese guida nella sfida mondiale del turismo sostenibile e i dati dell’8° rapporto confermano che gli italiani sono pronti a spendere qualcosa in più per una vacanza green. È un messaggio al Parlamento e al Governo affinché si investa ancora di più nel settore e si potenzi l’ecobonus, per esempio per interventi di efficienza energetica. Questo favorirebbe non solo l’impresa turistica ma ...

Unime : presentato il primo rapporto sul Turismo enogastronomico in Italia : Subito dopo è intervenuta la prof.ssa Roberta Garibaldi, docente di Marketing ed Economia e Gestione di imprese turistiche presso l'Università di Bergamo e coordinatrice della ricerca, che ha ...

Turismo - Uecoop : addio a un piccolo borgo su 4 in Italia : addio ai piccoli borghi d’Italia con 1 su 4 che ha chiuso i battenti negli ultimi 30 anni con un crollo di oltre il 25%. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop in occasione della Giornata mondiale del Turismo il 27 settembre su dati Istat relativi ai micro paesi d’Italia con meno di 150 abitanti, veri e propri tesori di tradizione, paesaggio e architettura da scoprire anche fuori dai tradizionali itinerari ...

Alla scoperta delle bellezze d'Italia - così le foto su Instagram fanno bene al Turismo : Con conseguenze ovviamente positiva per il flusso di visitatori e l'economia locale. 'In Toscana ci siamo trovati ad affrontare una sfida opposta - racconta Antonio Ficai - Da qualche tempo su ...

Turismo 'Food Wine' - 10 progetti premiati da Mibac e Invitalia : Roma, 21 set., askanews, - Si è chiuso a Torino l'ultimo appuntamento del 2018 di FactorYmpresa Turismo, factorympresa.Invitalia.it/,, il programma promosso dal Mibac e gestito da Invitalia che offre ...

Al via collaborazione tra Manageritalia e ConfTurismo : Confturismo e Manageritalia hanno lanciato al Polo Universitario Ca' Foscari di Mestre una collaborazione pluriennale per lavorare con una visione integrata del turismo che porti tutti gli operatori a ...