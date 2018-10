Trump al Messico | “Fermate i migranti o mando l’esercito” 

Trump minaccia di chiudere confine Usa-Messico : "Fermare la marcia dal Centro America" : Il presidente Usa si è detto pronto, via Twitter, a intervenire contro "l'assalto dei migranti guidato dal partito democratico"

Trump minaccia di chiudere confine tra Usa e Messico

Trump riscrive il Nafta : momento storico. Patto con Messico e Canada sui commerci : Donald Trump trova la quadra sugli scambi in Nord America, incassa una vittoria commerciale ed elettorale e lancia un ultimatum all’Europa: «Senza accordo imporremo dazi sulle auto». ...

Trump : intesa Canada-Messico da 1.200mld : "Avevo fatto una promessa e l'ho mantenuta". Così il presidente Usa Trump a proposito dell'accordo commerciale con Canada e Messico (Usmca), che sostituisce il Nafta. "E'il più importante accordo commerciale mai fatto",continua."Apre grandemente i mercati ai nostri agricoltori e produttori manufatturieri", sosterrà centinaia di migliaia di posti di lavoro, sottolinea Trump ,e vale quasi 1.200 miliardi di dollari."L'America non deve più essere ...

Messico - Lopez Obrador : non combatteremo Trump sull'immigrazione : Il presidente eletto del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha dichiarato di non aver intenzione di contrastare il presidente americano Donald Trump sul tema dell'immigrazione. "Non lotteremo con ...