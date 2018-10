Truffa del catalogo | con una firma costretti ad acquisti per migliaia di euro

Napoli - l'industria della Truffa alle assicurazioni vale tre milioni l'anno : Rilegge gli appunti buttati giù sul foglietto ma non è convinto. L'uomo in divisa spiega che è impossibile fare un quadro preciso perché il mondo della truffa alle assicurazioni è magmatico: i ...

La Truffa del porto turistico a costo zero : A costo zero, o quasi, erano riusciti a costruire il porto turistico di Augusta guadagnando anche migliaia di euro tra lavori mai realizzati e tasse non pagate. Si chiama 'Xiphonia' l'operazione ...

Milano - "Controlliamo la qualità dell'aria" : si fingono tecnici della regione e Truffano un'anziana : Pensionata derubata di 1000 euro in contanti e gioielli, l'appello della Questura: "Fate attenzione"

Basta una firma e si pagano migliaia di euro : attenzione alla Truffa del catalogo : E' un raggiro che fa leva sulla buona fede della persone che poi si ritrovano a dover pagare merce di cui non hanno bisogno...

Truffa da un milione e mezzo - il racconto dell'ex viola Gamberini : Raggirato dagli amici pratesi : L'ex difensore centrale della Nazionale e della Fiorentina ha testimoniato al Tribunale di Prato conto i fratelli Paoli e un bancario della Bcc di Vignole

Truffa dello specchietto ad un anziano medico : denunciati professionisti noti in tutta Italia : TORRE DEL GRECO. Truffa dello specchietto ai danni di un anziano medico: scoperti e denunciati Truffatori professionisti, segnalati in tutta Italia. Gli agenti del commissariato di polizia di Stato di ...

La Truffa del falso elettricista : stacca i fili e tenta il raggiro : Un cinquantenne si finge cliente dal parrucchiere e propone la riparazione. Aveva già fatto la stessa cosa giorni prima ai danni della vicina gastronomia

Coro della Cappella Sistina - il Papa licenzia il direttore dopo l’indagine per riciclaggio - Truffa e peculato : Papa Francesco ha licenziato il direttore della Cappella Musicale Pontificia Sistina, monsignor Massimo Palombella. Bergoglio ha deciso che il 14 ottobre 2018 il salesiano dirigerà per l’ultima volta il Coro in occasione della messa delle canonizzazioni che si celebrerà in piazza San Pietro, durante la quale saranno proclamati santi anche Paolo VI e Oscar Arnulfo Romero. Una decisione frutto di una contrattazione durata alcune settimane. ...

Napoli - la Truffa del cieco col motorino : controlli flop - così è possibile farla franca : Che siano ciechi assoluti o gravi ipovedenti per accedere ai benefici e ai sostegni previsti dallo Stato le persone che non godono del bene della vista devono sempre passare dallo studio di un...

La Truffa dei contatori del gas : la prova da fare per verificare il corretto funzionamento : La truffa dei contatori del gas che registrano consumi anche quando non ci sono, scoperta dalle Iene [VIDEO]e portata a conoscenza dell’opinione pubblica con la trasmissione dello scorso 7 ottobre, continua a suscitare polemiche e discussioni. Secondo quanto portato alla luce dalla trasmissione di Mediaset, infatti, i contatori del gas di nuova generazione presenterebbero un grave difetto di funzionamento che comporta il continuo addebito di ...

Padova : Truffa della legna da ardere - prezzi gonfiati e pesate fasulle : Trenta quintali di legna pagati come fossero 50, 60 o addirittura 90. La truffa della legna da ardere, scoperta da Moreno Morello a Padova , è una pratica diffusa in tutta Italia. Sono in moltissimi i ...

Contatori del gas difettosi : la Truffa denunciata da 'Le Iene' : I nuovi Contatori del gas [VIDEO] sotto il mirino de 'Le Iene'. Durante la puntata dello scorso 7 ottobre, il programma di Italia1 ha mandato in onda un servizio che dimostrava il funzionamento non idoneo dei Contatori del gas, smascherando quella che sembra essere una vera e propria truffa ai danni dei consumatori italiani. Il numero delle utenze coinvolte dal problema non è al momento ben preciso ma potrebbe, in linea teorica, coinvolgere ...

