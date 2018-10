Tour Trail Valle d’Aosta | il 27 ottobre cala ad Arnad il sipario su un circuito fino ad

sportfair

(Di venerdì 19 ottobre 2018) La gara è collocata alla fine di una lunga stagione, per questo le difficoltà del tracciato sono state calibrate. Il percorso misura infatti 22 chilometri e non raggiungerà quote elevate Da marzo a fine, otto mesi die vertical per un totale di 14 prove trae Piemonte. Sabato 27si chiuderà ildella, unche mai prima d’ora racchiuse così tante gare. Il gran finale si svolgerà ad, dove i giovani de Le Dzoveo deda mesi stanno lavorando sull’evento nato lo scorso anno per far conoscere sentieri, cultura e tradizione del comune valdostano, raggiungibile in poco più di dieci minuti dal Piemonte. La gara è collocata alla fine di una lunga stagione, per questo le difficoltà del tracciato sono state calibrate. Il percorso misura infatti 22 chilometri e non raggiungerà quote elevate: si correrà tra ...