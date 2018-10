Torniamo a Lordran con il trailer di lancio di Dark Souls | Remastered per Nintendo Switch

eurogamer

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Dopo alcuni rinvii,è finalmente disponibile anche su. Per festeggiare,ha pubblicato unin cui mostra alcuni dei boss e luoghi iconici. Come riporta Dualshockers, mentreè già disponibile su altre piattaforme, questa sarà la prima volta che i nuovi arrivati ​​e i fan di lunga data avranno accesso al gioco ovunque e in qualsiasi momento. Se sei uno dei nuovi arrivati,è il precursore del genere-like che ha suscitato innumerevoli cloni e interpretazioni sin dal suooriginario nel 2011.derivava da Demon's, che uscì in esclusiva su PlayStation 3 nel 2009, ma il genere non esplose fino all'arrivo di. Tuttavia, molti fan hardcore stano chiedendo a gran voce un porting di Demon'ssu console moderne.Read more…