Torna la guerra alle parole straniere Con Rampelli il sovranismo è linguistico

Spari e agguato nel quartiere Aler : Torna le guerra per lo spaccio : L'assalto avviene alle dieci e mezza di sabato sera. Via delle Mimose a Rozzano si trova nel pieno del quartiere Aler, zona popolare ma anche popolosa. Specie nel fine settimana. L'allarme dei ...

Militare morì in guerra - Tornano resti : ANSA, - TORINO, 12 OTT - "Il 18 aprile 2018 il capo silurista italiano Carlo Acefalo , 1916-1940, ha cominciato il suo ritorno verso casa", aveva reso noto la Farnesina in primavera. Ora i suoi resti ...

Vinicio Marchioni Torna all università 'L unica guerra che riconosco è quella contro l ignoranza di questo paese' : ROMA - Vincio Marchioni si è diplomato nel 2000 alla Libera Accademia dello spettacolo a Roma. Dopo la maturità si è iscritto alla facoltà di Lettere indirizzo Spettacolo dell'università La Sapienza ...

Perché a Tripoli è Tornata la guerra : È dal 2014 che le milizie creano e disfano alleanze per controllare la capitale, tanto che si è arrivati a un punto di rottura. Leggi

TIM - TRE E VODAFONE CONTRO ILIAD/ Guerra di promo : i contatori dell'operatore francese Tornano a funzionare : ILIAD, "Guerra di promo" con Tim, Tre e VODAFONE: tra nuove offerte e ritardi di portabilità si è creata una grande confusione per i consumatori indecisi su come muoversi.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 23:54:00 GMT)

World of Warcraft - Azeroth Torna in guerra : ecco le novità : Come molti si aspettavano, il conflitto torna a essere quello che ha da sempre mosso il mondo di Warcraft: Orda contro Alleanza. Nonostante i soliti problemi di bilanciamento che derivano dagli ...