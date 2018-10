Top Calcio 24 : il processo del lunedì a tutte le ore : Top Calcio 24 Quando nei primi anni ‘80 Aldo Biscardi ed Enrico Ameri lanciarono per la prima volta in tv, con Il processo del lunedì, la formula del Calcio urlato, certo non avrebbero mai immaginato che un giorno quel talk della durata di appena un’ora sarebbe diventato il modello per riempire un intero palinsesto. TopCalcio 24, all news sportiva del gruppo Mediapason (tasto 152 del digitale terrestre), è proprio questo: ore e ore di talk dal ...

Calciomercato Serie A - possibile clamorosa trattativa con un Top player di Premier : polemiche dopo le sue dichiarazioni : Le dinamiche di mercato tengono sempre alta l’attenzione, anche quando per l’apertura della prossima sessione mancano ancora circa due mesi. In questa occasione l’assist per ipotizzare lo sviluppo di una clamorosa trattativa è arrivato indirettamente dalla Premier e in particolare da Romelu Lukaku, centravanti del Manchester United di Mourinho. L’attaccante belga ha dichiarato di volersi cimentare con il campionato ...

Ecco Panini FIFA 365 - la collezione sui Top del calcio : ci sono anche Juve - Inter e Napoli : È in arrivo a partire da domani in edicola “Panini FIFA 365”, la nuova collezione di figurine dedicata al top del calcio mondiale e realizzata da Panini su licenza ufficiale FIFA. Questa raccolta è composta da 468 figurine, di cui 182 speciali: olografiche, fustellate ed effetto gold. Grazie al particolare formato, queste figurine contengono circa […] L'articolo Ecco Panini FIFA 365, la collezione sui top del calcio: ci sono anche Juve, ...

Domani in edicola ‘Panini Fifa 365’ - la collezione di figurine dedicata al Top del calcio mondiale : Una raccolta composta da 468 figurine, di cui 182 speciali: olografiche, fustellate ed effetto gold Esce Domani in edicola ‘Panini Fifa 365’, la nuova collezione di figurine dedicata al top del calcio mondiale e realizzata da Panini su licenza ufficiale Fifa. Questa raccolta è composta da 468 figurine, di cui 182 speciali: olografiche, fustellate ed effetto gold. Grazie al particolare formato, queste figurine contengono circa ...

Calciomercato - il Real Madrid spaventa Sarri : a gennaio possibile assalto ad un suo Top player : La crisi di risultati senza fine e lo stato non ottimale di forma per alcuni dei suoi calciatori sta convincendo il Real Madrid a tornare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Julen Lopetegui. Stando a quanto scritto da AS questa mattina, citando l’emittente radiofonica Cadena Ser, i Blancos sarebbero pronti a lanciare l’assalto a Eden Hazard già nel prossimo mese di gennaio. L’attaccante belga, ...

Fantacalcio : ecco la Top 11 dell'ottava giornata : La doppietta di Mauro Icardi ha chiuso un weekend nel quale sono andati a segno praticamente tutti gli attaccanti più costosi del panorama fantacalcistico. Su Superscudetto sono queste, ...

Fantacalcio : ecco la Top 11 della settima giornata : Li avete schierati tutti? Speriamo per voi di sì. In una giornata che vedeva due big match di difficile interpretazione fantacalcistica non è così scontato che la vostra formazione titolare avesse ...

FIFA - algoritmo per stabilire i prezzi dei giocatori/ Calciomercato - ecco l'idea per dire sTop a spese folli : FIFA, algoritmo per stabilire i prezzi dei giocatori. Calciomercato, ecco l'idea per dire stop a spese folli: prevista una tassa di risarcimento per club(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 19:21:00 GMT)

Sassuolo-Empoli 3-1 - le pagelle di CalcioWeb : Caputo e Di Francesco Top - Sensi e La Gumina rimandati [FOTO] : 1/11 Massimo Paolone/LaPresse ...

Sassuolo-Empoli 3-1 - le pagelle di CalcioWeb : Caputo e Di Francesco Top - Sensi e La Gumina rimandati : 1/11 Massimo Paolone/LaPresse ...

Calcio : 3 turni a Pulgar - sTop Gasperini : ANSA, - ROMA, 18 SET - Il giudice sportivo della serie A ha squalificato per tre giornate il giocatore del Bologna, Erick Pulgar "per avere, al 52' del secondo tempo, con il pallone non a distanza di ...

Calcio : 3 turni a Pulgar - sTop Gasperini : ANSA, - ROMA, 18 SET - Il giudice sportivo della serie A ha squalificato per tre giornate il giocatore del Bologna, Erick Pulgar "per avere, al 52' del secondo tempo, con il pallone non a distanza di ...

Fifa - sTop ai prestiti / Regole per limitare le cessioni a titolo gratuito : 8 a sessione di calciomercato? : La Fifa sta lavorando per cercare di limitare il più possibile le cessioni a titolo definitivo, dicendo stop anche ai prestiti dopo aver annullato negli ultimi anni le comproprietà.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 19:10:00 GMT)

Calcio - Top 11 Fif Pro 2018 : i 55 candidati per la formazione ideale. Buffon e Chiellini unici italiani : 55 giocatori sono stati candidati, in base ai voti espressi da circa 25mila calciatori di tutto il mondo, a entrare nella formazione ideale (Top 11) della FifPro, la Federazione Internazionale dei giocatori, per quanto riguarda la stagione 2017-2019. Gli unici italiani presenti nella lista sono Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini in virtù dei risultati ottenuti con la casacca della Juventus. In lizza anche quattro stranieri che militano nella ...