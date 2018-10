«Tiki Taka» | Wanda Nara | «La mia vita tra calcio e cinque figli»

Russia 2018 - la Fifa dà i numeri : il Tiki Taka spagnolo non fa più paura : Il tiki taka spagnolo non fa più paura, mentre la Francia ha vinto la coppa del mondo correndo poco ma con una precisione chirurgica al tiro. È quanto emerge dai dati sull'ultimo Mondiale in Russia ...

Russia 2018 - la Fifa da i numeri : il Tiki Taka spagnolo non fa più paura : Il tiki taka spagnolo non fa più paura, mentre la Francia ha vinto la coppa del mondo correndo poco ma con una precisione chirurgica al tiro. È quanto emerge dai dati sull'ultimo Mondiale in Russia ...

Russia 2018 - la Fifa da i numeri : il Tiki Taka spagnolo non fa più apura : Il tiki taka spagnolo non fa più paura, mentre la Francia ha vinto la coppa del mondo correndo poco ma con una precisione chirurgica al tiro. È quanto emerge dai dati sull'ultimo Mondiale in Russia ...

Wanda Nara – Da Tiki Taka al confronto con Belen - la moglie di Icardi sicura : “in Argentina nessuno conosce la Rodriguez” : Wanda Nara si confessa in un’intervista, la moglie di Icardi nuova opinionista di Tiki Taka si confronta a Belen Rodriguez Wanda Nara si racconta in un’intervista nella quale parla della sua popolarità in Italia, dove vive con suo marito Mauro Icardi ed i suoi cinque figli. A ‘Tv, Sorrisi e Canzoni’, l’Argentina non nasconde i particolari della sua vita privata e i dettagli del ruolo da manager che ha assunto ...

Caos a Tiki Taka - Sandro Ruotolo : “Juventus? Ecco cosa fanno gli arbitri” : Clima caldissimo in studio durante la trasmissione Tiki Taka in particolar modo quando si parla di Juventus e Napoli, il noto giornalista Sandro Ruotolo, ha parlato cosi ai microfoni: “La Juve è forte, è di un altro problema, ha investito ma aspettiamo la fine del campionato. Vediamo se gli arbitri capiranno che il problema della fisicità della Juve è lo stesso problema di fisicità delle altre squadre. È un problema di cultura arbitrale, ...

Auriemma infiamma Tiki Taka : “Cancelo? Prima o poi gli fischiano rigore…” : Sta andando in onda Tiki Taka, la trasmissione si infiamma quando si inizia a parlare della Juventus, in particolar modo su Cancelo. Inizia a parlare Mughini: “un calciatore straordinario, adesso vale 80 milioni. E’ un calciatore completo, creativo, dribbling, cross”. Poi Auriemma porta reazioni:“Cancelo? Prima o poi gli fischiano rigore… Commette diversi falli in area di rigore. Deve migliorare in fase ...

Parma - D’Aversa a Tiki Taka : “Gervinho? Ecco cosa vi dico…” : Il Parma sta disputando una stagione molto importante nel campionato di Serie A, nell’ultima giornata blitz sul campo del Genoa che apre scenari inaspettati per il proseguo. Presente alla trasmissione Tiki Taka parla l’allenatore D’Aversa: “Gervinho? E’ stata una scommessa, ha qualità fisiche ma abbina tecnica, non è solo veloce, un azzardo del direttore ma è arrivato con umiltà, grande disponibilità e si è ...

Wanda Nara sexy per Tiki Taka : spacco da infarto [FOTO] : 1/14 Instagram ...

Tiki Taka - questa sera ospite il sindaco di Milano Sala : Dalle 00.05 il consueto appuntamento del programma condotto da Pierluigi Pardo con ospite Wanda Nara

Tiki Taka – Wanda Nara e quel curioso retroscena su Marotta : “eravamo seduti vicini - ecco cosa ho fatto” [GALLERY] : Nel corso della trasmissione Mediaset ‘Tiki Taka’, Wanda Nara ha raccontato un curioso retroscena legato a Giuseppe Marotta, amministratore delegato della Juventus Giuseppe Marotta è l’uomo del momento. Dopo anni di colpi di mercato strepitosi, vittorie e trofei, l’amministratore delegato della Juventus ha annunciato che lascerà il club bianconero nelle prossime settimane. Una decisione inattesa e davvero ...

Juventus-Napoli - Mughini a Tiki Taka scatenato sui cori contro Ancelotti : Puntata caldissima quella di Tiki Taka che sta andando in onda in questi minuti, il tema della giornata è ovviamente la partita del campionato di Serie A Juventus-Napoli, scatenato Mughini che ha commentato così i cori contro Ancelotti: “io mi sento offeso ad essere associato a cose del genere. I tifosi della Juventus sono persone per bene. Poi ci sono dei bastardi e cialtroni”. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ...

Wanda Nara e lo sfottò alla Juventus a Tiki Taka : “ero seduta al fianco di Marotta - ecco cosa ho fatto” : Puntata caldissima a Tiki Taka, si è parlato della giornata di Serie A che si è appena conclusa, commenti sulla partita Napoli-Juventus, principalmente dal tifoso del Napoli Auriemma e da Mughini che ha parlato di Marotta. Mai banale la moglie dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, Wanda Nara, ecco il commento su Marotta che ha scatenato la reazione dei presenti: “ad una premiazione mi è capitato vicino Marotta, ero seduta al ...

Napoli-Juventus - Mughini a Tiki Taka sorprende tutti su Marotta : “Non mi aspettavo l’addio di Marotta, è stato uno dei due-tre artefici della stagione dei sette scudetti, la partita contro il Napoli verrà ricordata più per l’addio di Marotta che per la vittoria contro il Napoli, va via un grande pezzo della Juventus”, è questo il commento di Mughini a Tiki Taka. Poi parla Auriemma: “lo vorrei al Napoli”. Marotta può rappresentare una soluzione per il Napoli ma anche ...

Napoli - Auriemma ‘gufa’ a Tiki Taka : il commento sulla Juventus : L’ultima giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni in vista del proseguo della campionato, successo della Juventus contro il Napoli, trascinato da un grande Cristiano Ronaldo e dal goleador Mandzukic. Sincero il tifoso del Napoli Auriemma: “è fuga Juventus, i bianconeri hanno due punti in più rispetto alla scorsa stagione, difficile pensare ad un esito diverso dallo scudetto”. SCARICA GRATIS L’APP ...