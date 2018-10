“This is a sign” contro l’osteoporosi

meteoweb.eu

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Ogni 3 secondi nel mondo un osso si rompe per colpa della fragilità osteoporotica: fratture al polso, alle vertebre o al femore, che si verificano 25 mila volte al giorno cioè 9 milioni all’anno. Numeri targati Oms, che spiccano fra quelli diffusi per l’edizione 2018 della Giornata mondiale dell’osteoporosi. La ricorrenza si celebra sabato 20 ottobre all’insegna del claim ‘This is a sign‘, un invito a imparare a riconoscere e a non prendere sottogamba i campanelli d’allarme dell’osteoporosi severa, lanciato dalla Iof (International Osteoporosis Foundation) e condiviso dagli esperti della campagna ‘Stop alle fratture’, iniziativa educazionale varata nel 2011 e rivolta agli over 50. Donne e uomini, perché la malattia delle ossa fragili non è un’esclusiva femminile. Colpisce anche lui, circa la metà ma con effetti peggiori: ...