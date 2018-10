The European Society of Endocrinology Meets With European Parliament Members to Discuss

Al via Maker Faire " The European Edition 4.0 : Prende il via oggi alla Fiera di Roma Maker Faire Rome " The European Edition 4.0 , l'evento promosso dalla Camera di Commercio capitolina e organizzato dalla sua Azienda Speciale Innova Camera che ...

Germania : oro d’autunno al quartier generale dell’European SouThern Observatory : L’autunno è arrivato e i colori del temperato emisfero settentrionale stanno lentamente cambiando. Questa foto, scattata dall’ambasciatore fotografo d’ESO? Petr Horálek, mostra i due edifici principali del quartier generale dell’ESO a Garching, in Germania, circondati dalle meravigliose tonalità dorate che annunciano l’inizio della stagione. Non tutte le parti del globo vivono l’autunno; i tropici subiscono pochi ...

'Daremo il via a una cabina di regia per la ricerca'. L'annuncio del ministro Bussetti al Technology Forum di The European House Ambrosetti -... : "Abbiamo visto come in Italia, oggi, la scienza e la ricerca stiano raggiungendo davvero livelli molto alti, inoltre sta crescendo il numero giovani preparati, disposti ad avviare iniziative ...

Golf - European Tour 2018 : MatThew Fitzpatrick vince l’Omega Tour - Bjerregaard si arrende al playoff. Bertasio 16° : Matthew Fitzpatrick ha vinto l’Omega European Masters (torneo dello European Tour svoltosi a Crans Montana, Svizzera) al termine di un bellissimo playoff contro il danese Lucas Bjerregaard. L’inglese ha concluso con 17 colpi sotto al par proprio come il nordico che si è reso protagonista di un ottimo ultimo giro dove ha recuperato ben quattro colpi al rivale prima di perdere il confronto diretto con l’avversario, capace così di ...

Golf - European Tour 2018 : gran giro di Nino Bertasio che è decimo all’Omega European Masters. Vola al comando MatThew Fitzpatrick : Si è completato il terzo giro all’Omega European Masters. Sul par 70 di Crans Montana, Svizzera, si abbatte il ciclone Matthew Fitzpatrick: l’inglese gira in 63 colpi, piazza un eagle alla settima buca, distribuisce in giro altri cinque birdie e va al comando con un -14 complessivo. Dopo il settimo posto in Danimarca, il ventiquattrenne insegue la prima vittoria del 2018 dopo tre occasioni in cui ci è andato vicino in maggiore o ...

Golf - European Tour 2018 : MatThew Fitzpatrick a caccia del bis nell’Omega European Masters - Italia in campo con sei giocatori : L’European Tour 2018 fa tappa in Svizzera con l’Omega European Masters, torneo che andrà in scena tra giovedì 6 e domenica 9 settembre sul percorso par 70 del Crans-sur-Sierre Golf Club di Crans Montana. Dopo il tripudio inglese nel Made In Denmark, vinto da Matt Wallace al termine di uno spareggio con altri tre connazionali, la pattuglia britannica proverà ad imporsi ancora in terra elvetica. Un anno fa, d’altra parte, fu ...

Softball - European Cup 2018 : vincono le neozelandesi dell’ISA - le Trnava PanThers vanno in Premiere Cup 2019 - La Loggia settima : Una formazione neozelandese che vince una coppa europea. No, non è un controsenso, ma è quello che è accaduto a La Loggia nell’edizione 2018 dell’European Cup: il Softball praticato dalle ISA, la formazione della Nuova Zelanda che ha attraversato mezzo mondo, è risultato più efficace, nell’ultimo atto, di quello delle Trnava Panthers. Poiché, però, l’European Cup mette in palio un posto nella Premiere Cup 2019, c’è ...