Tesla Mid Range | la model 3 ora parte da 45' 000 dollari | autonomia fino a 418 chilometri

(Di venerdì 19 ottobre 2018)vuol sempre stupire, è nata per farlo e cerca ogni volta di migliorarsi. Questa volta lo fa in sordina, per modo di dire ovviamente, visto che l'annuncio del lancio della nuova3 'Mid-' sta ormai rimbalzando su tutto il web. Il nuovo allestimento Era prevista la presentazione dell'allestimento base di3, la versione da 35'000pronta ad azzannare un mercato, quello delle berline di fascia media, mai raggiunto dal marchio statunitense. L'attesa non è destinata ad essere soddisfatta a breve però, l'allestimento entry level non verra' presentato prima di 4 mesi nelle previsioni più ottimistiche o, più realisticamente, 6 mesi. Nel frattempo però sul sito web, come opzione disponibile per chi ha prenotato la propria3 versando i 1000$ di anticipo richiesto, è possibile finalmente scegliere un nuovo tipo di allestimento, detto Mid. Le ...