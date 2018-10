Terzo Valico | Andrea Monorchio dai pm

5 Stelle bloccano il Terzo Valico. Gli operai : "Vogliamo il lavoro - non il reddito di cittadinanza" : ... opera fondamentale per lo sviluppo del porto e l'economia di tutta la città. Per rendere efficace il documento serviva l'unanimità ma i grillini hanno detto no, scatenando la rabbia degli operai ...

DECRETO GENOVA - TONINELLI : "LO RAFFORZEREMO"/ Toti attacca : "Dove sono i soldi del Terzo Valico e la Gronda?" : DECRETO GENOVA, TONINELLI:"Lo rafforzeremo". Ultime notizie, Toti attacca il ministro delle Infrastrutture: rischio ricorsi per il pagamento del Ponte. E mancano i soldi per il Terzo Valico.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 23:18:00 GMT)

“Dl Genova” - Toninelli : Lo miglioremo Toti : «Terzo Valico - dove sono i soldi?» : sono 46 gli articoli, divisi in cinque capi, con le disposizioni urgenti per la città dopo il crollo del ponte Morandi. Il governatore ligure al ministro: «Evitiamo di proporre ponti su cui giocare».

“Dl Genova” - Toninelli : Lo miglioremo Toti : Dove sono i soldi del Terzo valico? : sono 46 gli articoli, divisi in cinque capi, con le disposizioni urgenti per la città dopo il crollo del ponte Morandi. Il governatore ligure al ministro: «Evitiamo di proporre ponti su cui giocare».

Così saltano le grandi opere : stop a Tav e Terzo Valico : E tra le imprese è allarme: 'Sospendere a data indefinita una gara d'appalto da 2,3 miliardi di euro significa mettere in pericolo l'economia del territorio e dell'Italia - è la denuncia dell'...

Il Terzo Valico fa litigare M5s e Lega. Per Genova scelto il commissario : è Gemme - ex Fincantieri : Neanche a dirlo anche il Terzo Valico, come la Tap, la Tav e tutte le grandi opere, è finito nella contesa del governo giallo-verde. Con gli M5s da un lato che vogliono frenare e i leghisti dall'altro che puntano ad accelerare. Intanto nella bagarre politica, mentre le due anime dell'esecutivo fanno i conti con il proprio elettorale e le promesse fatte in campagna elettorale, le lettere di licenziamento di 200 lavoratori della linea ...

Terzo Valico - Rixi 'Mit trasmesso atti' : ANSA, - ROMA, 28 SET - "Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso tutti gli atti necessari alla prosecuzione dei lavori del quinto lotto del cantiere del Terzo Valico, garantendo ...

Fondi ancora fermi - Terzo Valico licenzia : ANSA, - GENOVA, 28 SET - Lunedì partiranno le lettere di licenziamento per 150 lavoratori del Terzo Valico. Lo rende noto all'ANSA Stefano Esposito , PD, , ex vicepresidente della Commissione ...

L’analisi costi-benefici del M5S blocca i lavori del Terzo Valico : Passi per i 791 milioni che avevano inserito nel decreto per Genova, stralciati perché non urgenti, perché quelli sarebbero serviti più avanti. Ma il miliardo già stanziato dal Cipe va sbloccato subito, perché i cantieri non si possono fermare». Sul tavolo del governo non c’è solo il caso del ponte Morandi, ma anche quello del Terzo Valico tra Geno...

Lega e M5s litigano sul Terzo Valico. Rixi : "Opera fondamentale - non si può tornare indietro" : "Non si può tornare indietro, #pactaservandasunt". Edoardo Rixi, sottosegretario alle Infrastrutture, interviene sulla questione del Terzo Valico e le sue parole sono in antitesi con i provvedimenti presi dal ministro Toninelli. I fondi per il quinto lotto dell'opera che Rixi definisce "fondamentale per la Liguria", già approvati, sono infatti stati bloccati dal vertice del dicastero delle Infrastrutture.Stefano Esposito, del Pd, ...

Toninelli sta chiudendo il Terzo valico : Toninelli sta chiudendo il Terzo valico. Questa mattina viene riportata la notizia che nel decreto Genova sarebbero saltati i 791 milioni del finanziamento per il sesto lotto del Terzo valico. Ma non è questa la vera notizia. Il ministro Toninelli ha bloccato anche il miliardo e 60 milioni del quinto lotto, che erano stati approvati, finanziati e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2018. Queste risorse dovevano essere messe ...

Decreto Genova - i fondi per il Terzo Valico che fanno litigare M5S e Lega : Nelle bozze spunta un anticipo di 791 milioni per realizzare l’opera ferroviaria. E adesso i pentastellati temono di perdere il sostegno dei movimenti vicini ai No Tav

"Con il ministro del M5s lavoro bene Ma niente stop a Tav e Terzo valico" : Roma Dopo il crollo del ponte di Genova, sono in corso verifiche su tutte le infrastrutture autostradali d'Italia: la conferma arriva dal sottosegretario alle Infrastrutture e ai trasporti, Edoardo ...

Sindaco Bucci : Genova vuole ponte - Gronda e Terzo valico. Prime case agli sfollati : Per la Protezione civile il torrente Polcevera sarà liberato dalle macerie in 10 giorni. A decidere l'agibilità del quartiere compreso nella “zona rossa” sarà invece la commissione del Mit una volta finiti i sopralluoghi e le analisi. Per il governatore Toti «questo comporterà un tempo di circa una settimana»...