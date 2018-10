Terni ' Bambole azzurre | soldatini rosa' il no gender a scuola bloccato dalla Lega

repubblica

: DI STI STRONZI LE PROVANO TUTTE...????????????Terni. 'Bambole azzurre, soldatini rosa': il no gender a scuola bloccato da… - razorblack66 : DI STI STRONZI LE PROVANO TUTTE...????????????Terni. 'Bambole azzurre, soldatini rosa': il no gender a scuola bloccato da… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Quella dell'assessore Alessandrini è stata un'ingerenza politica sgarbata, in un territorio che non le compete. Tra l'altro, in contemporanea, anche asi tiene un corso rivolto agli educatori ...