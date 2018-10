Tennistavolo paralimpico | Mondiali Celje 2018 | Giada Rossi è medaglia di bronzo in classe

oasport

: TENNISTAVOLO PARALIMPICO Mondiale, @giada_atleta in semifinale @Fitetnews @Gazzettino - amicicipfvg : TENNISTAVOLO PARALIMPICO Mondiale, @giada_atleta in semifinale @Fitetnews @Gazzettino - Mondiali_ : RT @zazoomnews: Tennistavolo paralimpico Mondiali Celje 2018: tre azzurri superano la fase a gironi ed entrano nel tabellone principale! -… - zazoomnews : Tennistavolo paralimpico Mondiali Celje 2018: tre azzurri superano la fase a gironi ed entrano nel tabellone princi… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) A, in Slovenia, è iniziata la fase ad eliminazione diretta deidi, che domani proporranno le finali nelle varie classi. L’Italia ha chiuso la spedizione slovena con ladidi, che è uscita in semifinale, mentre si sono fermati prima gli altri due azzurri impegnati. In1-2 femminile, numero 2 del seeding, ha perso in semifinale per 2-3 (7-11, 7-11, 11-6, 11-5, 4-11) contro la brasiliana Catia Christina Da Silva Oliveira, numero 6, e così si è dovuta accontentare del gradino più basso del podio. Va ricordato cheaveva conquistato la stessaalle Paralimpiadi ed agli Europei. In1 maschile nei quarti di finale Federico Falco, numero 7, ha sprecato molto, non concretizzando ben tre match point e venendo poi battuto per 2-3 (11-3, 11-7, 12-14, 9-11, 10-12) dal britannico Thomas ...