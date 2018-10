Tennis | Wimbledon abolisce le maratone | dal 2019 arriva il tie-break al quinto set

Tennis : mai più un Mahut-Isner - Wimbledon introduce il tie break al 5° : Rivoluzione a Wimbledon: l'All England Club ha annunciato che dal torneo del 2019 sarà introdotto il tie break al quinto set. Il gioco decisivo scatterà però sul 12-12. Golden Moments: Isner-Mahut GLI ...

Tennis - svolta epocale e originale a Wimbledon - che introduce il tie-break all’ultimo set sul 12 pari : Gli US Open, dal 2019, non saranno più soli. Anche Wimbledon ha deciso di introdurre, dalla prossima edizione, il tie-break al set decisivo (il quinto per gli uomini, il terzo per le donne). Il gioco decisivo non si avrà, però, sul 6 pari, bensì sul 12 pari, come riporta il comunicato ufficiale rilasciato dall’All England Lawn Tennis Club. La decisione è stata presa dopo aver visionato con attenzione tutti i dati dei match delle ultime ...

Tennis - Wimbledon e gli Australian Open inseriranno il tie-break al 5° set : Wimbledon e gli Australian Open potrebbero presto inserire il tie-break al 5° set, come già accade agli US Open Tennis, anche Wimbledon e gli Australian Open stanno pensando di inserire il tie-break al 5° e decisivo set, come già accade agli US Open. E’ un argomento che fa molto discutere e che è nell’aria da diversi anni. Adesso, secondo quanto appreso da Reuters, i due tornei dello Slam sarebbero in procinto di inserire tale ...