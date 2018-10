Tennis | Torneo di Monte-Carlo | Sergio Tacchini sponsor anche nel 2019

Tennis - torneo di Mosca : Seppi ai quarti. Battuto Mannarino con due tie break : In ogni caso la romena si è assicurata di chiudere la stagione al numero uno del mondo. montecarlo - Presentata a Milano, presso la sede di Sergio Tacchini, l'edizione numero 113 del Montecarlo Rolex ...

Tennistavolo - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : dominio Cina. Torneo a squadre miste a Sun Yingsha e Wang Chuqin : Con Matteo Mutti e Jamila Laurenti eliminati agli ottavi di finale, si è concluso senza sussulti patriottici per l’Italia il Torneo a squadre miste del Tennistavolo alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, dove si sono disputate oggi le finali, che hanno visto ancora un trionfo della Cina, che aveva portato a casa anche i due tornei di singolare. Ancora battuto il Giappone, bronzo per Cina Taipei. Nella finale per l’oro la Cina ha ...

Tennis - Camila Giorgi vola nella classifica Wta! Best ranking dopo la vittoria nel torneo di Linz : Camila Giorgi vola nel ranking WTA e sale al numero 27 della classifica mondiale di Tennis femminile. La marchigiana, grazie alla vittoria ottenuta nel torneo di Linz (sconfitta agevolmente la russa Ekaterina Alexandrova in Finale), ha scalato ben cinque posizioni rispetto all’inizio del torneo in terra austriaca e domani potrà festeggiare il suo Best ranking (non era mai andata oltre alla trentesima piazza) con 1813 punti in cantiere (ne ...

Tennis - Camila Giorrgi in semifinale al torneo di Linz in Austria : Battuta in tre set la russa Gasparyan. Adesso trova la belga Van Uytvanck: non un'avversaria impossibile

Tennis - torneo Santo Domingo : Lorenzi eliminato ai quarti : TORINO - Paolo Lorenzi è uscito di scena nei quarti di finale del ' Santo Domingo Open 2018 ', torneo challenger ATP dotato di un montepremi di 125mila dollari in corso sui campi in terra di Santo ...

Tennis - Olimpiadi Giovanili 2018 : Elisabetta Cocciaretto e Lorenzo Musetti volano al secondo turno nel torneo del doppio misto : Buone notizie dal torneo di doppio misto alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). La coppia composta da Elisabetta Cocciaretto e Lorenzo Musetti ha superato con il punteggio di 7-5 6-2 il duo statunitense formato da Lea Ma e Drew Baird ed accede al prossimo turno dove attende i vincenti della sfida tra Eleonora Molinaro (Lux) / Jesper De Jong (Ned) e Margaryta Bilokin (Ukr) / Yank Erel (Tur). Una prestazione di carattere dei ...

Tennis - ATP Pechino 2018 : Matteo Berrettini entra nel tabellone principale del torneo cinese : ... ha sconfitto ieri la wild card cinese Zhizhen Zhang, numero 340 ATP, con il punteggio di 6-3 6-2, ed oggi si è ripetuto, con il medesimo score contro il ceco Jiri Vesely, numero 90 al mondo, nel ...

Tennis - ATP Pechino 2018 : Matteo Berrettini entra nel tabellone principale del torneo cinese : Matteo Berrettini entra nel tabellone principale del torneo ATP 500 di Pechino: l’azzurro va a rinforzare la pattuglia di italiani ai nastri di partenza della competizione sul cemento outdoor cinese. Presenti infatti nel main draw anche Fabio Fognini, Marco Cecchinato ed Andreas Seppi. Berrettini al primo turno potrebbe incrociare lo stesso Fognini, l’argentino Leonardo Mayer, oppure uno degli altri tre qualificati. L’azzurro, ...

TennisTAVOLO/ Oltre 170 atleti al "XXIX torneo fiera del tartufo" : Si è conclusa nella giornata di domenica la due giorni pongistica relativa al "XXIX torneo fiera del tartufo" nella capitale nelle Langhe che ha visto partecipi circa 170 atleti ed atlete provenienti ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2018 : nel torneo di doppio trionfano Matteo Berrettini e Fabio Fognini : Al primo torneo di doppio giocato insieme, Fabio Fognini e Matteo Berrettini trionfano a San Pietroburgo, superando in finale la coppia numero 3 del tabellone, composta dal ceco Roman Jebavy e dall’olandese Matwe Middelkoop. Sul cemento indoor russo gli azzurri si sono imposti per 7-6 (6) 7-6 (4) dopo un’ora e 39 minuti di gioco. Nel primo set si inizia con una serie di break e controbreak: Berrettini perde il servizio a zero, ma la ...

Tc New Country Club Frascati (Tennis) : La Mastromarino vince il suo primo torneo Open con montepremi : Roma – La prima volta non si scorda mai e così probabilmente a Letizia Mastromarino rimarrà a lungo nella memoria il successo nel torneo Open con montepremi organizzato presso l’Ok Club di Pavona. La promettente atleta classe 2002 in forza al Tc New Country Club Frascati ha ottenuto il successo grazie a tanta determinazione e ad una intelligente condotta di gara nelle varie partite del torneo. «In contemporanea con quello di Pavona, ero ...

Tennis - Us Open : annunciate le teste di serie del torneo - Cecchinato n° 22 : Tennis, Us Open alle porte, sul cemento americano ben due italiani tra le teste di serie del torneo a stelle e strisce Sono state annunciate le teste di serie degli Us Open, quarto ed ultimo Slam della stagione, al via lunedì 27 agosto a New York sui campi in cemento di Flushing Meadows. Il numero uno del tabellone maschile sarà Rafa Nadal, numero uno della classifica mondiale e campione in carica. La seconda testa di serie sarà Roger ...

Al Tennis Club di Loano un torneo limitato 4.1 : Dal 24 agosto al 2 settembre prossimi al Tennis Club Loano si svolgerà un torneo limitato 4.1 con gare singolari maschili e femminili in orario diurno e notturno. L'evento gode del patrocinio dell'...

Tennis - US Open 2018 : le quote dei book-makers per le scommesse. Novak Djokovic il favorito - grande equilibrio nel torneo femminile : Gli US Open 2018, quarto ed ultimo Grand Slam della stagione Tennistica, sono ormai alle porte e tutti gli appassionati si apprestano a vivere due settimane (dal 21 agosto al 9 settembre) intense e dense di emozioni in uno degli appuntamenti più importanti del circuito. I campioni in carica Rafael Nadal e Sloane Stephens proveranno a difendere il titolo conquistato nell’edizione 2017 ma non sarà facile per entrambi, infatti secondo i ...