Tennis | svolta epocale e originale a Wimbledon | che introduce il tie-break all’ultimo set

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Gli US Open, dal 2019, non saranno più soli. Ancheha deciso di introdurre, dalla prossima edizione, il tie-al set decisivo (il quinto per gli uomini, il terzo per le donne). Il gioco decisivo non si avrà, però, sul 6 pari, bensì sul 12 pari, come riporta il comunicato ufficiale rilasciato dall’All England LawnClub. La decisione è stata presa dopo aver visionato con attenzione tutti i dati dei match delle ultime venti edizioni dei Championships, unita a un coinvolgimento di giocatori e arbitri in merito. La regola sarà applicata in tutti i tornei: singolare maschile e femminile, doppio maschile, femminile e misto. Non vedremo più, dunque, partite infinite come l’ormai leggendario Isner-Mahut del 2010, in cui servirono 11 ore e 5 minuti spalmati su tre giorni per determinare il vincitore, che fu l’americano col punteggio di 70-68 nel quinto set. ...