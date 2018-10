Tennis | mai più un Mahut-Isner | Wimbledon introduce il tie break al 5°

Tennis - alluvione a Maiorca - Nadal apre le porte dell'accademia ai senza tetto : Sei morti, danni incalcolabili e diverse persone senza casa a Maiorca a causa delle piogge torrenziali che hanno colpito l'isola nelle ultime ore. Secondo quanto riporta El Pais ci sarebbero anche ...

Tennis e sessimo - Simona Halep controcorrente : “caso Serena Williams? Io non ho mai avuto problemi” : Simona Halep, numero 1 del Tennis femminile, ha commentato la questione sessismo e il caso che ha coinvolto Serena Williams e l’arbitro Albert Ramos La sfuriata di Serena Williams nella finale US Open ha avuto una grande eco in tutta l’America. Nonostante siano passate diverse settimane, la questione tiene ancora banco nei talk show e nelle trasmissioni tv, in quanto dal singolo episodio, sono nate diverse discussioni ...

Tennistavolo - Europei individuali Alicante 2018 : altri tre azzurri al main draw in singolare. Agli ottavi del misto Niagol Stoyanov e Giorgia Piccolin : Si conclude con alterne fortune per gli azzurri la seconda giornata degli Europei individuali di Tennistavolo in corso ad Alicante, in Spagna: altri tre azzurri, oltre a Debora Vivarelli, accedono al tabellone principale, mentre due restano fuori. Nei tabelloni di doppio ancora in gara una coppia italiana in ciascun torneo, con Niagol Stoyanov e Debora Vivarelli già Agli ottavi nel misto. Nel singolare maschile Leonardo Mutti ha battuto per 4-0 ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2018 : Luca Vanni supera le qualificazioni ed entra nel main draw : Ci sarà un quarto italiano nel torneo ATP 250 di San Pietroburgo di Tennis: sul cemento indoor russo oltre a Fabio Fognini (numero 2), Marco Cecchinato (numero 3) e Matteo Berrettini, sarà al via del tabellone principale anche Luca Vanni, che supera le qualificazioni ed accede così al main draw. L’azzurro, testa di serie numero sette del seeding cadetto, supera la wild card russa Roman Safiullin (che ieri nel primo turno aveva battuto il ...

Tennis – Ferrer non ha rimpianti : “non rinuncerei mai metà delle mie vittorie per uno Slam” : David Ferrer, ormai pronto al ritiro, se guarda indietro a ciò che ha archiviato durante la sua carriera non ha alcun rimpianto: nemmeno quello di non aver mai vinto uno Slam David Ferrer è pronto ad appendere la sua racchetta al chiodo. Il Tennista spagnolo ha deciso di ritirarsi, giocando l’ultimo match nel prossimo torneo di Madrid (nel 2019) davanti al proprio pubblico. Una carriera ricca di soddisfazioni quella di Ferrer, ma che si ...

Tennis - Us Open : l'Italia ormai è Fognini. LIVE : il match con Millman : Tennis I risultati in diretta L'ultimo superstite fra i Tennisti azzurri è Fabio Fognini, che oggi torna in campo, per il secondo turno, contro l'australiano John Millman. Tra il 31enne di Arma di ...

Piqué - Tennis non sarà mai come calcio - : ANSA, ROMA, 29 AGO 'Per nessun motivo intendo far diventare il tennis come il calcio. Ogni sport ha le proprie caratteristiche e la sua storia, personalmente il tennis mi piace così com'è'. Il difensore del Barcellona Gerard Piquè, parla a El Pais del nuovo formato della Coppa Davis, ...

Tennis - qualificazioni maschili US Open 2018 : Federico Gaio conquista il main draw! Eliminato Lorenzo Sonego : Saranno sette gli italiani nel main draw degli US Open di Tennis: l’ultimo azzurro ad iscriversi al tabellone principale è Federico Gaio, che batte l’argentino Marco Trungelliti, testa di serie numero 27 del seeding cadetto, con lo score di 6-7 (4) 6-3 7-6 (4) nel terzo e decisivo turno di qualificazioni. Non lo emula Lorenzo Sonego, numero 10 del tabellone cadetto, che si fa superare dal padrone di casa, lo statunitense Collin ...

Tennis - qualificazioni femminili US Open 2018 : Martina Trevisan fallisce l’ingresso nel main draw : Sarà Camila Giorgi l’unica azzurra al via del tabellone principale femminile degli US Open: l’ultima azzurra in gara nelle qualificazioni, Martina Trevisan, viene superata oggi nel terzo ed ultimo turno dalla Tennista del Liechtenstein Kathinka von Deichmann con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e ventisei minuti di gioco. Nel primo set l’azzurra annulla una palla break in avvio, poi spreca due occasioni per allungare, ...