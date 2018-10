Tennis | ATP Mosca 2018 | Andreas Seppi va in semifinale! Battuto Filip Krajinovic in due

ATP Mosca – Andreas Seppi doma Krajinovic : il Tennista azzurro è in semifinale : Andreas Seppi stacca il pass per la semifinale del torneo ATP di Mosca: il tennista azzurro supera Filip Krajinovic in due set Continua ad avanzare senza sosta Andreas Seppi nel suo percorso verso le fasi più calde del torneo ATP di Mosca. Sul cemento russo, il tennista italiano, attualmente numero 46 del ranking mondiale maschile, è riuscito a superare Filip Krajinovic, numero 34 della classifica ATP. Seppi si è imposto in quasi due ore ...

Tennis - ATP Stoccolma 2018 : Fabio Fognini è ancora in semifinale. Il coreano Chung si ritira nel secondo set : Fabio Fognini è in semifinale nel torneo ATP di Stoccolma. Il ligure ha usufruito del ritiro del coreano Hyeon Chung, numero 27 del mondo, ad inizio secondo set. Fognini si trovava comunque avanti nel match dopo aver vinto il primo set per 7-5 e anche per 2-1 nella seconda frazione. Il nativo di Arma di Taggia ha conquistato un’altra semifinale (nona stagionale), dopo quella raggiunta due settimane fa a Tokyo, ma poi non giocata contro Del ...

Tennis : a Milano 'Next Gen Atp Finals' - torneo giovanile da 6 a 10 novembre (2) : (AdnKronos) - "Il pubblico lombardo, che numeroso pratica e apprezza il Tennis, sono sicuro non si lascerà sfuggire l'occasione di vedere giocare i campioni che domineranno le scene di domani - ha sottolineato il sottosegretario alla presidenza con delega ai Grandi eventi sportivi, Antonio Rossi -.

Tennis : Binaghi - sogno Atp Finals Torino : ... alla Regione Piemonte e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri perché per organizzare la più grande manifestazione di Tennis al mondo serve un impegno finanziario notevole". Il presidente della ...

Tennis - ATP Anversa2018 : Salvatore Caruso cede al termine di una dura battaglia ad Ilya Ivashka : SI ferma al secondo turno, al cospetto del qualificato bielorusso Ilya Ivashka, l’avventura del lucky loser azzurro Salvatore Caruso nel torneo ATP 250 di Anversa: sul cemento indoor belga l’italiano cede dopo due ore e trentadue minuti all’avversario, che si impone con il punteggio di 6-4 6-7 (8) 7-5. Nel primo set l’azzurro parte male e va subito sotto 0-5, subendo due break. L’italiano ne recupera uno, risale ...

Tennis - ATP Stoccolma 2018 : Fabio Fognini vola ai quarti di finale. L’azzurro supera Lacko in due set : Fabio Fognini non delude e conquista i quarti di finale dell’“Intrum Stockholm Open”, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 612.755 euro in corso sul veloce indoor della capitale della Svezia. Il ligure, numero 14 del ranking e seconda testa di serie del seeding, ha sconfitto con il punteggio di 6-4 6-4 lo slovacco Lukas Lacko, numero 80 ATP . C’era curiosità circa le condizione fisiche, dopo i problemi alla caviglia destra, e le ...

Tennis - ATP Mosca 2018 : Andreas Seppi conquista i quarti di finale in Russia! Herbert ko in due set : Un grande Andreas Seppi alla “VTB Kremlin Cup“, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 856.445 dollari in corso sul veloce indoor di Mosca, in Russia. L’azzurro, numero 46 del mondo, ha sconfitto il francese Pierre-Hugues Herbert, numero 51 ATP, con il punteggio di 7-6(6) 7-6(5) al termine di un match estremamente equilibrato e deciso da due tie-break. L’altoatesino conquista l’accesso ai quarti di finale dove ...

Tennis - ATP Mosca 2018 : subito fuori Marco Cecchinato - numero uno del seeding. Mannarino travolgente : Termina subito l’avventura moscovita di Marco Cecchinato: il Tennista azzurro, testa di serie numero uno del tabellone del torneo ATP 250, dopo aver usufruito di un bye al primo turno, cede al francese Adrian Mannarino, che si impone sul cemento indoor russo per 6-2 6-3 in appena 52 minuti di gioco. Nel primo set l’equilibrio si spezza subito: Cecchinato tiene il servizio in apertura ma poi Mannarino infila cinque giochi consecutivi ...

Tennis - Anversa : impresa di Caruso Prima vittoria di sempre nell'Atp : Unica chance per la Bertens ora è sperare nel forfait a Singapore dela numero uno del mondo simona Halep, alle prese con problemi alla schiena, ha rinunciato a giocare anche a Mosca,. Le otto regine ...

Tennis - ATP Anversa 2018 : prima vittoria di Salvatore Caruso nel circuito maggiore. Sconfitto l’indiano Bhambri : Salvatore Caruso sfrutta al meglio il ripescaggio nel tabellone principale del torneo ATP di Anversa. Il siciliano, da lucky loser, si è qualificato per il secondo turno dopo aver Sconfitto in tre set l’indiano Yuki Bhambri, numero 100 del mondo, con il punteggio di 7-6 5-7 6-1 dopo due ore e ventidue minuti di gioco. Questa è anche la prima vittoria in carriera per Caruso a livello ATP e sicuramente il nativo di Avola può ora ambire anche ...

Tennis - ATP Mosca 2018 : Andreas Seppi conquista il secondo turno. L’azzurro supera in due set Martin Klizan : Ottimo inizio per Andreas Seppi alla “VTB Kremlin Cup“, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 856.445 dollari in corso sul veloce indoor di Mosca, in Russia. L’azzurro, n.46 del mondo, ha sconfitto lo slovacco Martin Klizan, numero 47 ATP ed ottava testa di serie, con il punteggio di 6-1 7-6(6) in 1 ora e 28 minuti di partita. Una prestazione convincente dell’altoatesino che se la vedrà nel prossimo turno con il ...