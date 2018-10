Tecnica dell’abbraccio | furti ai danni degli anziani Rubati oro e anelli

caffeinamagazine

: Derubano un'anziana con la tecnica dell'abbraccio: presi poco dopo - venezia_today : Derubano un'anziana con la tecnica dell'abbraccio: presi poco dopo - VocediRE : Gli sfila la collana d'oro dal collo con la tecnica dell'abbraccio, interviene la Polizia #notiziedireggioemilia… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018)dell’abbraccio: torna in auge un trucchetto usato dai ladri per ‘scippare’ donne edi gioielli preziosi. Nelle ultime ore, come riportano le cronache locali, si sono registrati due episodi rispettivamente a Prata e Roveredo. Nel primo caso, la vittima è un uomo di 85 anni che mercoledì stava svolgendo lavori di giardinaggio quando è stato avvicinato da una ragazza che lo ha convinto a sedersi su una panchina per chiacchierare. La giovane – come riportato dai cronisti locali – lo ha abbracciato prospettandogli un approccio intimo. In quel frangente è riuscita a sfilare al pensionato la collanina e l’anello nuziale, per un valore di 1.500 euro. Il secondo caso, invece, ha avuto per protagonista un 79enne del posto che è stato fermato da una donna, con la scusa di ottenere delle informazioni stradali. Immediato è partito ...