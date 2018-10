Team Sky | ingaggiato l' azzurro Filippo Ganna

Sky Racing Team VR46 a Motegi per difendere la leadership : Con il Gran Premio del Giappone al Twin Ring Motegi per lo Sky Racing Team VR46 inizierà ufficialmente il cosiddetto "trittico" di gare extra-europee previste dal calendario 2018. Tra Asia e Oceania, ...

Moto3 - Bagnaia salta il Giappone. Vietti corre col Team Sky : ROMA - Dopo un piccolo incidente domestico dovrà sottoporsi a un'operazione chirurgica per suturare alcuni tendini della mano destra. Pertanto, su consiglio dei medici e per agevolare il processo di ...

Ciclismo – Nibali al Team Sky? La clamorosa possibile svolta nella carriera dello Squalo dello Stretto : Vincenzo Nibali vuole correre almeno fino al 2021, il corridore della Bahrain-Merida potrebbe cambiare squadra per correre fino all’età di 36 anni: il Team Sky nel suo futuro? Vincenzo Nibali ha ancora tanto da dimostrare ed ottenere nello sport che l’ha già reso un campione. Nonostante i suoi 33 anni, il ciclista della Bahrain-Merida non pensa minimamente al ritiro e punta spedito ad un obiettivo importante: ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali vuole correre (almeno) fino al 2021. Spunta un clamoroso interesse del Team Sky : La sfortunata seconda parte di stagione 2018 ha, se possibile, ulteriormente accresciuto la fame di Ciclismo di Vincenzo Nibali. Lo Squalo, che compirà 34 anni il prossimo mese di novembre, ha compreso di poter dare ancora molto a questo sport ed il trionfo iridato del 38enne Alejandro Valverde gli ha infuso una motivazione supplementare. Il fuoriclasse messinese punta al tris al Giro d’Italia nel 2019, dove proverà a strappare a Fiorenzo ...

Ciclismo : dalla Cina arriva una nuova squadra con un budget superiore al Team Sky : Il predominio assoluto del Team Sky [VIDEO] nelle grandi corse a tappe, e soprattutto al Tour de France, potrebbe essere ben presto minacciato dall’ingresso di una nuova squadra ancora più ricca. Il pericolo per la squadra britannica arriva dalla Cina, dove si sta lavorando ad un progetto che si preannuncia di altissimo livello e che per ora ha assunto il nome di GCP, Global Cycling Project. Nella squadra che sta nascendo e che dovrebbe ...

Skybound Games : "Vogliamo completare la stagione finale di The Walking Dead per i fan ed il Team originario" : La scioccante notizia della chiusura di Telltale Games (a causa di mancanza di finanziamenti) di qualche settimana fa ha lasciato l'amaro in bocca a molti videogiocatori. Qualche giorno fa però è stato annunciato che Skybound si occuperà di completare la stagione finale di The Walking Dead, facendo tirare un sospiro di sollievo a molti. Come riporta My Nintendo News, il presidente di Skybound Dan Murray ha affermato durante un'intervista che ...

Clamoroso annuncio del Team Sky : rubato il trofeo del Tour de France di Geraint Thomas : Clamoroso furto in casa Sky: rubato il trofeo del Tour de France di Geraint Thomas Geraint Thomas è il vincitore del Tour de France 2018: il britannico del Team Sky ha trionfato alla Grande Boucle, piazzandosi davanti al suo compagno di squadra e capitano Chris Froome. A qualche mese dalla vittoria di Thomas, il Team Sky è stato costretto, oggi, a dare una comunicazione davvero spiacevole. “Il Team Sky, dopo il successo senza ...

Moto2 - Thailanda : doppietta Sky Racing Team VR46 - il duo Bagnaia-Marini trionfa : BURIRAM - Con la settima vittoria della stagione - conquistata in sella alle speciali carene dedicate alla campagna europea per la salvaguardia dei mari 'Sky, Un mare da Salvare' - Francesco Bagnaia ...

Mondiali ciclismo 2018 - la classifica della cronosquadre uomini : vince la Quick-Step Floors - 4° il Team Sky : La Quick-Step Floors ha conquistato la cronosquadre maschile ai Mondiali di Innsbruck , 62,8 km da Otztal a Innsbruck. La formazione belga, al quarto titolo iridato dopo 2012, 2013 e 2016, ha ...

Bagnaia in MotoGp - lo Sky Racing Team si prepara al 2019 con qualche novità : : Tra novità e conferme: lo Sky Racing Team annuncia le squadre di Moto2 e Moto3 per la stagione 2019 Mentre ci si prepara per il 14° appuntamento della stagione 2018, lo Sky Racing Team VR46 annuncia qualche novità in vista della prossima stagione. Considerando il passaggio in MotoGp di Pecco Bagnaia, la squadra di giovani talenti italiani si è dovuta organizzare per mettere a punto gli ultimi dettagli per la prossima ...

Moto2 e Moto3 - nello Sky Racing Team arriva Vietti : ' Ogni giovane pilota che cerca di farsi strada nel mondo delle due ruote sogna di avere un supporto di questo tipo e di esordire nel Campionato in uno dei migliori Team della categoria. Dopo due ...

Motomondiale 2019 - lo Sky Racing Team VR46 si presenta : Marini e Bulega in Moto2 - novità Celestino Vietti Ramus in Moto3 : Tra novità e conferme è stata resa nota quest’oggi la line-up dello Sky Racing Team VR46 in vista dei Mondiali 2019 di Moto2 e di Moto3. Con la partenza di Francesco “Pecco” Bagnaia, che l’anno prossimo correrà con la Ducati del Team Pramac, il posto del centauro piemontese sarà preso da Nicòlo Bulega che affiancherà Luca Marini, fratellino di Valentino Rossi. “Dopo tre stagioni in Moto3, sono pronto ad ...

Ciclismo - Gianni Moscon rientra col botto : il corridore del Team Sky vince la Coppa Agostoni : rientrato dopo la squalifica comminatagli al Tour de France, Gianni Moscon è riuscito subito a vincere la Coppa Agostoni Gianni Moscon ha vinto la 72esima edizione della Coppa Agostoni. Il trentino del Team Sky, al rientro dopo la squalifica che gli era stata comminata per la manata al francese Elie Gesbert al Tour de France, si è imposto sul traguardo di Lissone dopo una volata a due con l’estone Taaramaae (Direct Energie) . Terzo ...