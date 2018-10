Tale e quale show | Guendalina Tavassi e il clamoroso segreto | nonna e mamma già viste in

Tale e Quale Show 2018 - diretta di venerdì 19 ottobre : arriva Milly Carlucci : Tale e Quale Show è il Talent vip di Rai 1 dedicato alle imitazioni di cantanti famosi condotto da Carlo Conti, con la partecipazione di Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello nel ruolo di giurati. Prodotto da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy e basato su Your Face Sounds Familiar, format originale di Gestmusic Endemol S.A., licenziato da Endemol Shine, Tale e Quale Show è scritto da Carlo Conti, Ivana ...

Tale e quale show 2018 - sesta puntata/ Classifica e diretta : Antonio Mezzancella si confermerà in vetta? : Tale e quale show 2018, Classifica e vincitore sesta puntata: diretta 19 ottobre con Milly Carlucci quarto giudice. Le assegnazioni ai concorrenti di questa sera.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 21:15:00 GMT)

Stasera in Tv : Tale e quale Show - Criminal Minds - Solo e Prince Of Persia : E' proprio al coronamento del loro sogno d'amore, quando la pancia di Luciana comincia a crescere, che il suo mondo inizia a perdere pezzi: si trovera' senza lavoro e decidera' di reclamare giustizia ...

Le imitazioni a Tale e Quale Show del 19 ottobre - da Fabio Rovazzi a Bianca Atzei e Bono Vox : Mancano poche ore per la puntata di Tale e Quale Show del 19 ottobre, la sesta del varietà di Rai Uno condotto da Carlo Conti e prodotto da Endemol Shine Italy Anche questa settimana tante nuove imitazioni e un giudice speciale che affiancherà Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. A Tale e Quale Show del 19 ottobre, infatti, sarà Milly Carlucci il quarto giudice della puntata. La storica conduttrice del programma di Rai Uno ...

Tale e quale show 2018/ Diretta - classifica e vincitore : Massimo di Cataldo "Vincere? Ora penso a divertirmi" : Tale e quale show 2018, classifica e vincitore sesta puntata: Diretta 19 ottobre con Milly Carlucci quarto giudice. Le assegnazioni ai concorrenti di questa sera.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 19:55:00 GMT)

La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 19 ottobre : il compleanno di Tiberio Timperi e Tale e Quale Show : La Vita in diretta torna in onda oggi con l'ultima puntata della settimana per festeggiare il compleanno di Tiberio Timperi e parlare di Tale e Quale Show. Quali saranno i temi di oggi?(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 14:25:00 GMT)

Tale e Quale Show 2018 sesta puntata : anticipazioni e imitazioni 19 ottobre : Tale E Quale Show 2018 sesta puntata. Stasera in tv venerdì 19 ottobre va in onda su Rai 1 un nuovo appuntamento del programma delle imitazioni. I concorrenti proporranno tante imitazioni per intrattenere il pubblico Rai, tra grandi emozioni e divertimento. Ecco di seguito tutte le anticipazioni sulla puntata e le imitazioni che vedremo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Tale e Quale Show 2018 sesta puntata: anticipazioni ...

Alessandra Drusian è Annie Lennox/ Video - emerge troppo la sua personalità? (Tale e quale show 2018) : Nella sesta puntata di Tale e quale show 2018, in onda questa sera su Rai 1, Alessandra Drusian dovrà imitare Annie Lennox degli Eurythmics.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 13:45:00 GMT)

Andrea Agresti è Caterina Caselli/ Video - una prova difficile per la Iena (Tale e quale show 2018) : Nella sesta puntata di Tale e quale show 2018, in onda questa sera venerdì 19 ottobre su Rai 1, Andrea Agresti dovrà trasformasi in Caterina Caselli.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 13:35:00 GMT)

Milly Carlucci - quarto giudice a Tale e Quale Show / Da “Ballando on the road” alla sua malattia incurabile : Milly Carlucci sarà questa sera il quarto giudice di Tale e Quale Show. La conduttrice presenterà la partenza della nuova edizione di 'Ballando on the road'.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 12:12:00 GMT)

Antonio Mezzancella è Edoardo Bennato/ Video - l'imitatore non sbaglia un colpo (Tale e quale show 2018) : Dopo la vittoria di settimana scorsa nei panni di Eros Ramazzotti, questa sera a Tale e quale show 2018 Antonio Mezzancella imiterà Edoardo Bennato.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 11:45:00 GMT)

Matilde Brandi è Cindy Lauper/ Video - ai piedi della classifica femminile (Tale e quale show 2018) : Questa sera, venerdì 19 settembre, su Rai 1 va in onda la sesta puntata di Tale e quale show. Per l'occasione Matilde Brandi imiterà Cindy Lauper.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 11:40:00 GMT)

Guendalina Tavassi è Bianca Atzei/ Video - un percorso ancora in salita (Tale e quale show 2018) : Nella sesta puntata di Tale e quale show, in onda oggi in prima serata su Rai 1, Guendalina Tavassi imiterà la cantante sarda Bianca Atzei. (Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 11:25:00 GMT)

Tale e Quale Show 2018 - anticipazioni e diretta di venerdì 19 ottobre : arriva Milly Carlucci : Tale e Quale Show è il Talent vip di Rai 1 dedicato alle imitazioni di cantanti famosi condotto da Carlo Conti, con la partecipazione di Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello nel ruolo di giurati. Prodotto da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy e basato su Your Face Sounds Familiar, format originale di Gestmusic Endemol S.A., licenziato da Endemol Shine, Tale e Quale Show è scritto da Carlo Conti, Ivana Sabatini, ...