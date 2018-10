Svelata la seconda parte dell’instore Tour di Irama | tutte le date e come partecipare

Gamescom 2018 : Svelata Libra of Soul - la seconda Story Mode di SoulCalibur 6 : Bandai Namco Entertainment Europe ha rivelato ulteriori informazioni su SoulCalibur VI, tra cui l'annuncio della seconda Story Mode, Libra of Soul, la creazione di personaggi, il gameplay online e il primo personaggio del DLC, Tira.Libra Of Soul è la seconda Story Mode in SoulCalibur VI, che si unisce alla modalità Chronicle of Souls già rivelata. In questa modalità di gioco, i giocatori saranno in grado di creare il proprio combattente ...