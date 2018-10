Suso | ' Higuain un campione | l' intesa era solo questione di tempo'

Inter-Milan - Milito sul derby : 'Spero che Lautaro sia decisivo. Temo Higuain e Suso' : Per fortuna prima non avevo mai avuto niente di importante e in quel momento mi è caduto il mondo addosso. Ho sentito subito un dolore incredibile. Sapevo già che era un infortunio che mi avrebbe ...

Savicevic - questo Milan va a… ‘Genio’ : “Higuain meglio di Icardi - Suso ha tutto per diventare grande” : L’ex giocatore del Milan ha parlato dell’attuale momento dei rossoneri, soffermandosi sull’ottimo lavoro svolto da Gattuso Un passato da ‘Genio’, un presente da presidente della Federazione del Montenegro, pronto a far crescere il movimento con le sue idee. Spada/LaPresse Dejan Savicevic però non riesce a non seguire il campionato italiano e, a margine del convegno Fare affari con il Montenegro tenutosi ieri a ...

Higuain e Suso come Sheva e Rui Costa : Il Milan può contare però su uno dei cinque attaccanti d'area più forti al mondo, un fuoriclasse, Gonzalo Higuain . Spietato, freddo, preciso. Il vero erede di Shevchenko . come 'Vento di Passioni' ...

Ten Talking Points – Suso e Higuain come Hendrix e Vaughan. Ancelotti è l’Oste Ispiratamente Riformista : Bentornati a Ten Talking Points, l’unica rubrica che non sopporta gli sfrangiaglande. Altre considerazioni. (TTP uscirà 1/2 volte al mese. Di più non ho voglia e non ce la faccio. Chiunque insisterà sul volerla di più, verrà bannato e inserito nell’emisfero dei grattugiatori di gonadi. Un emisfero sopra il quale, dalle mie parti, è caduto da tempo un meteorite giusto e definitivo). 1. La Juve ha vinto tutto anche quest’anno prima di cominciare ...

Higuain dopo Milan-Chievo : 'Suso giocatore eccezionale - qui sono felicissimo' : Soddisfatto a fine gara, il Pipita ha parlato così ai microfoni di Sky Sport. giocatore simbolo Pienamente inserito nel contesto rossonero, Higuan ha parlato dell'importanza che riveste per la ...

Milan - Higuain tra doppietta e feeling : "Suso - giocatore fantastico" : Suso e Higuain festeggiano. Getty Vietato farsi abbagliare da un successo agevole come quello sul Chievo, avversario davvero troppo modesto in questo momento per rappresentare una minaccia. Il Milan, ...

Milan - Higuain scatenato : doppietta al Chievo su “doppio assist” di Suso [VIDEO] : Higuain-Suso, una coppia da gol perfetta con lo spagnolo abile a servire assist al Pipita che non sbaglia un colpo da dentro l’area Il duo Higuain-Suso funziona eccome. Lo spagnolo, durante la gara tra il Milan ed il Chievo Verona, ha rifinito al meglio per ben due volte mandando in porta il Pipita, il quale non si è certo fatto pregare per insaccare in rete superando Sorrentino. Il calciatore argentino ha dunque messo a segno una ...

Milan - Gattuso si gode Suso : è 'l'altro Higuain' dei rossoneri : E alla fine arriva... Suso! O meglio, ritorna Suso. Ben 1728 minuti, 17 giornate e 238 giorni dopo l'ultima volta. Il 4 febbraio scorso un capolavoro contro l'Udinese, poi il lungo digiuno fino alla ...

Milan - Suso ottimista : 'Quest'anno si può fare bene - Higuain è quello che serviva' : Durante la sessione estiva l'esterno spagnolo del Milan, Suso, è stato sempre al centro di voci che lo vedevano lontano da Milano, su di lui c'era il forte interesse della Roma che l'ha cercato con insistenza e anche del Napoli che però non ha mai avanzato delle offerte vere e proprie al club rossonero. Il campionato è cominciato e lo spagnolo è ancora li, al suo posto con la maglia del Diavolo sulla fascia per far male agli avversari. Suso ...

Milan - Suso : 'Higuain è un attaccante fortissimo - è proprio ciò che ci mancava' : Maglia del Milan riposta per qualche giorno nel cassetto, la Spagna chiama e Suso non può che rispondere presente. Il giocatore rossonero è stato convocato da Luis Enrique per le gare che le '...

Stipendi Milan : guida Higuain - Reina come Suso - Borini più di Bonaventura : Il Pipita, davanti a tutti. Nella classifica dei giocatori più pagati del Milan, pubblicata da La Gazzetta dello Sport, l'argentino è sul gradino più alto del podio con 9,5 milioni di euro netti a stagione. Medaglia d'argento per Gigio Donnarumma, che ogni anno incassa 6 milioni di euro, sempre netti,, al terzo ...

Higuain gioca con e per la squadra Calabria in serata no. Suso è ispirato : 6 DONNARUMMA Mai impegnato nel primo tempo, un'uscita da brividi ma efficace sulla trequarti nel secondo. 5 Calabria Dopo Napoli, un altro errore tecnico grossolano che regala, con un rinvio ...

