«Super Bowl 2019» | ecco perché Rihanna ha detto no

Rihanna rifiuta di esibirsi al Super Bowl : sostegno a Colin Kaepernick : Ha rifiutato in quanto non è d'accordo con la loro politica adottata nella controversia del kneeling". La pratica di inginocchiarsi durante l'inno è stata lanciata dal quarterback Colin Kaepernick ...

I Maroon 5 probabili star dell’Halftime Show del Super Bowl 2019 : I Maroon 5 potrebbero essere i protagonisti dell’Halftime Show del prossimo Super Bowl, previsto il prossimo 3 febbraio 2019. A comunicare ufficiosamente l’ipotesi è Variety, di solito molto attendibile, ma non essendoci ancora conferma ufficiale, è meglio usare il condizionale. Anche perché Adam Levine & soci erano stati nominati come possibili star dello “spettacolo dell’intervallo” già nel 2015, ma di fatto ...

