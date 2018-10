Strade come fiumi e persone sui tetti in Sicilia allagata per il nubifragio

Meteo - la Sicilia orientale sott'acqua. «Strade come fiumi - persone sui tetti» : Strade come "fiumi", con danni a diverse auto: è successo la notte scorsa nel Catanese, dove si è abbattuto un violento nubifragio, con l'acqua che ha spostato e...

Maltempo - a Catania violento nubifragio : allagamenti e Strade come torrenti : La violenta ondata di Maltempo ha colpito in particolare le zone di Ramacca, Palagonia, Scordia e Agira dove si sono registrati allagamenti di case e negozi. Molte strade chiuse e decine gli interventi dei vigili del fuoco giunti anche da Palermo. Disagi anche al trasporto aereo con alcuni voli dirottati nel capoluogo siciliano.Continua a leggere

Come sarebbe il nuovo ponte di Genova se fosse AutoStrade a costruirlo : Travi in acciaio e soletta in calcestruzzo, una struttura 'lineare e sobria, trasparente nelle visuali longitudinali e discreta': questo il progetto messo a punto da Autostrade per l'Italia per il ...

Strade come sentieri di guerra? Tranquilli - vi multiamo se supererete i 30 km orari : Cosa fare quando le Strade sono dissestate? Semplice: multare le auto, i furgoni, le moto e gli scooter se si dovessero superare i 30 km orari. Il tutto per "garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e di salvaguardare la pubblica e privata incolumità" istituendo il nuovo limite, rispetto a quello previsto dal codice stradale fissato alla velocità di 50 km orari. Qualcuno potrebbe pensare che quanto stabilito ...

Il maltempo si abbatte su Malta - potente alluvione a Mellieha : Strade come fiumi in piena [LIVE] : Primi, potenti segni del forte maltempo sul Mediterraneo. A farne la spese Malta, dove proprio in questo momento il maltempo sta producendo una devastante alluvione sulla cittadina di Mellieha, nella parte più a nord dell’isola. Le strade si sono trasformate in fiumi e i gradini in vere e proprie cascate. Una chiara anticipazione delle condizioni che potrebbero colpire ben presto il Sud Italia, in particolare Calabria e Sicilia tra il pomeriggio ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 ottobre : Avellino come Genova : “Strage per i profitti di AutoStrade Spa” : Il processo Avellino, chiesti 10 anni per il n. 1 di Autostrade La requisitoria sui 40 morti del 2013 contro Castellucci e altri dieci dirigenti di Vincenzo Iurillo Abbassare i Toninelli di Marco Travaglio Quando parliamo di Danilo Toninelli, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture per insufficienza di prove, dobbiamo confessare un certo disagio. Siamo abituati a sbeffeggiare questo e quello, ma nel suo caso l’impresa risulta inane e ...

MARCO BUCCI COMMISSARIO GENOVA : "RICOSTRUZIONE IN 12-16 MESI"/ "AutoStrade fuori come da decreto Governo" : COMMISSARIO GENOVA per la ricostruzione del ponte Morandi è MARCO BUCCI: ponte Morandi, "12-16 mesi, Autostrade è fuori come scritto nel decreto dal Governo"(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 18:16:00 GMT)

Maltempo Palermo - Strade come fiumi : danni e disagi - numerose richieste di soccorso : danni e disagi a Palermo a causa dell’ondata di Maltempo, con intense precipitazioni, che si è abbattuta nella città siciliana nelle scorse ore: le zone di Partanna e Mondello sono rimaste allagate fino a questa mattina. numerose le richieste di soccorso giunte al centralino della sala operativa dei vigili del fuoco di Palermo: gli interventi hanno riguardato soprattutto allagamenti, automobilisti bloccati, alberi pericolanti e caduta di ...

Strade riscaldate - edifici impermeabili e marciapiedi illuminati grazie ai dati meteo : ecco come Google vuole trasformare il cuore di Toronto nella città-modello della tecnologia del futuro : Strade riscaldate che scioglieranno il ghiaccio e la neve al contatto. Sensori che controlleranno il traffico e proteggeranno i pedoni. Navette a guida automatica che trasporteranno le persone alle loro abitazioni. È questo, per sommi capi, il progetto con cui Alphabet, società madre di Google, intende trasformare una parte degradata del lungomare di Toronto in quella che potrebbe essere la comunità più controllata della storia per “ridefinire ...