Stefàno | 5S invita a votare ‘no’ a referendum liberalizzazione Tpl

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Roma – “Il gruppo del Movimento 5 Stelle del Comune di Romai cittadini a‘no’ alper ladel Tpl. Si vuole far credere, erroneamente, che la messa a gara del servizio pubblico e di altri operatori porti il servizio di trasporto pubblico ad essere maggiormente efficiente. Non e’ assolutamente cosi'”. Cosi’ il presidente della commissione capitolina Mobilita’, Enrico Stefano, sulla sua pagina Facebook. “Questo- ha spiegato- in primis perche’ la citta’ di Roma sconta un deficit infrastrutturale. Mancano tram e metropolitane. Queste non sono responsabilita’ che possono essere imputate all’attuale gestione. Ma stiamo lavorando per risolvere questa situazione anche grazie al Pums che dotera’ la citta’ di tram e metropolitane”. “Altre ...