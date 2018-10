Stazione Spaziale | installato nuovo sistema europeo di produzione dell’acqua e

Stazione Spaziale - Bridenstine (NASA) : i lanci della Soyuz riprenderanno come previsto : “Gli astronauti Nasa voleranno ancora sulle navicelle Soyuz” e i lanci dovrebbero riprendere “secondo programma”: lo ha detto l’Amministratore dell’agenzia statunitense Jim Bridenstine durante una conferenza stampa a Mosca, commentando l’incidente dello scorso 11 ottobre che ha costretto l’equipaggio a un atterraggio di emergenza. Il cosmonauta russo Alexey Ovchinin e l’astronauta americano Nick Hague dovevano raggiungere i colleghi ...

Stazione Spaziale - incidente Soyuz : possibile nuovo lancio il 28 novembre : Secondo una fonte nell’industria aerospaziale citata dall’agenzia russa Interfax, a seguito dell’incidente verificatosi giovedì scorso, i lanci di navette con a bordo equipaggi diretti verso la Stazione spaziale Internazionale potrebbero riprendere a Baikonur a fine novembre: “La data in programma per il lancio di una navetta Soyuz Ms-11 con equipaggio è il 28 novembre.“ L'articolo Stazione spaziale, incidente ...

Dopo l'incidente della Soyuz : che ne sarà della Stazione Spaziale internazionale? : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Fallisce il lancio della capsula Soyuz verso la Stazione Spaziale : atterraggio d’emergenza in Kazakistan : E’ fallito il lancio della navetta russa Soyuz che doveva trasportare il russo Alexey Ovchinin e l’americano Nick Hague verso la Stazione Spaziale Internazionale: a pochi minuti dal lancio è stato rilevato un problema a uno dei propulsori. Disposte immediatamente le procedure per l’atterraggio di emergenza dei due uomini a bordo, che sono atterrati nel Kazakistan e che sono in buone condizioni. La navetta Soyuz è atterrata a ...

Alba in orbita. Le foto scattate dalla Stazione Spaziale lasciano senza fiato : Non è la prima volta che gli astronauti della stazione spaziale si prendono del tempo per scattare delle foto. Ma è la prima volta che vengono fatti degli scatti così nitidi al Sole che sorge. Un'Alba in orbita. E' quello che è riuscito a fotografare l'astronauta Alexander Gest, Astro Alex come si fa chiamare su Twitter, oltre che su Instagram "Non conosco nessuna parola in nessuna lingua umana che possa rendere ...

Tenersi in forma sulla Stazione Spaziale : ecco la palestra degli astronauti : Alexander Gerst, astronauta dell’Esa ora in missione in orbita, ci porta con un video nella palestra orbitante della Stazione spaziale internazionale, dove lui e i suoi colleghi fanno più o meno due ore e mezza di esercizio al giorno. Se manTenersi in forma sulla Terra è importante, farlo nello Spazio è fondamentale: l’apparato locomotore, per esempio, confinato in uno spazio molto limitato viene sottoposto a uno stress non da poco ...

IAC 2018 - NASA : obiettivo Luna ma senza abbandonare la Stazione Spaziale Internazionale : «Investiamo più soldi che tutte le altre agenzie al mondo messe insieme. E il prossimo anno a Washington contiamo di portare almeno 10.000 persone». È parte dell’intervento di Jim Brindestine, l’amministratore della NASA, intervenuto alla plenary di apertura della 69ª edizione dell’International Astronautical Congress, in corso a Brema nel nord della Germania. Gli Stati Uniti, e quindi la NASA, sembrano aver abbandonato i dubbi sui prossimi ...

Per la Stazione Spaziale cinese Tiangong-2 è arrivato il momento di rientrare sulla Terra : (Foto: Cmseo) Come da programma, Tiangong-2, la seconda stazione spaziale cinese, sta tornando sulla Terra: è finita, infatti, la sua missione di due anni come stazione spaziale temporanea ed è pronta per rientrare nell’atmosfera terrestre (e distruggersi) a metà del prossimo anno (luglio 2019). A dirlo è stata la stessa agenzia spaziale cinese, in un annuncio che arriva appena sei mesi dopo (aprile scorso) dalla discesa incontrollata ...

Missione "Beyond" : L'Italia al comando della Stazione Spaziale Internazionale : L'astronauta Italiano Luca Parmitano comanderà la Stazione Spaziale Internazionale , Iss, nell'estate del 2019 durante la Missione ' Beyond '. È stato annunciato ieri, nel giorno del suo compleanno, ...

AstroLuca pronto ad andare 'Oltre'. Questa volta al comando della Stazione Spaziale internazionale : ... è per tutti " ha spiegato AstroPaolo " è l'unica strada per noi per imparare ciò di cui abbiamo bisogno in termini di scienza e tecnologia, per andare oltre". L'astronauta italiano si è detto poi "...

L’astronauta Luca Parmitano torna nello spazio : sarà il primo comandante italiano della Stazione Spaziale : 1/4 ...

Luca Parmitano ritornerà nella Stazione Spaziale internazionale con la missione "Beyond" : Si chiama Beyond, 'Oltre' in italiano, la nuova missione di Luca Parmitano, l'astronauta dell'Agenzia spaziale Europea (Esa) che per la seconda volta affronterà lo spazio. L'annuncio è arrivato nel giorno in cui AstroLuca compie 38 anni, nell'incontro organizzato dal centro dell'Esa in Italia, l'Esrin, che ha sede a Frascati.Parmitano, tenente colonnello dell'Aeronautica Italiana, è diventato astronauta dell'Esa nel 2009 e ...

Stazione Spaziale : carico in arrivo - tra i rifornimenti Advanced Closed Loop e Life Science Glove Box : carico in arrivo sulla Iss. La navetta cargo giapponese Htv-7 è partita alla volta della Stazione Spaziale che raggiungerà il prossimo 27 settembre: a bordo, 10 tonnellate di rifornimenti e sistemi tra cui spiccano Advanced Closed Loop e Life Science Glove Box. Il primo – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – è un sistema di recupero dell’ossigeno dall’anidride carbonica per gli astronauti della Iss realizzato ...

Stazione Spaziale : Roscosmos propone una passeggiata spaziale alla NASA per ispezionare la Soyuz : L’agenzia spaziale russa Roscosmos starebbe pensando di chiedere alla NASA di effettuare un’attività extraveicolare (una “passeggiata spaziale”) congiunta per esaminare la navicella spaziale Soyuz attraccata alla Stazione spaziale Internazionale: lo ha riferito una fonte a Sputnik. Cosmonauti russi e astronauti statunitensi dovrebbero effettuare un’ispezione della navicella, dove è stato rilevato un foro che a fine ...