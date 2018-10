Starlink | Battle for Atlas - recensione

Il nuovo trailer di Starlink : Battle For Atlas si concentra su Fox McCloud e il suo equipaggio : Starlink: Battle for Atlas, titolo pubblicato di recente, ha in serbo per i fan di Nintendo un trattamento speciale in quanto l'edizione per Nintendo Switch presenta l'equipaggio Star Fox del classico SNES.Come riporta Dualshockers, l'ultimo trailer si concentra su Fox McCloud e il suo equipaggio mentre vengono coinvolti nella battaglia in corso contro Grax e le sue armate. Vedremo anche l'antagonista originale di Star Fox che cospira con ...

Starlink : Battle for Atlas : un gioco in grado di raccontare i misteri dello spazio : Con i videogiochi si possono visitare luoghi irraggiungibili e vivere avventure indimenticabili, nel caso di Starlink: Battle for Atlas, il nuovo gioco d'azione e avventura sviluppato da Ubisoft e disponibile dal 16 ottobre su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One, i giocatori vengono catapultati nello spazio, in un sistema stellare ad anni luce di distanza dalla Terra. Uno spazio realistico, molto vicino alla sua controparte reale, ...

Starlink : Battle for Atlas è ora disponibile : Ubisoft annuncia che Starlink: Battle for Atlas, il nuovo gioco d'azione e avventura sviluppato da Ubisoft Toronto, è ora disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4 e la famiglia di dispositivi Xbox One. Questo titolo di esplorazione spaziale include il supporto per alcuni giocattoli modulari, che consentono ai giocatori di assemblare e personalizzare veri modellini di navicelle spaziali, per poi collegarle al proprio controller di gioco e ...

Starlink : Battle for Atlas è disponibile da oggi : Ubisoft annuncia che Starlink: Battle for Atlas, un nuovo gioco d’azione e avventura sviluppato da Ubisoft Toronto, è ora disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4 e la famiglia di dispositivi Xbox One. Starlink: Battle for Atlas arriva nei negozi Questo titolo di esplorazione spaziale include il supporto per alcuni giocattoli modulari, che consentono ai giocatori di assemblare e personalizzare veri modellini di navicelle ...

Starlink : Battle for Atlas : due nuovi trailer ci mostrano i piloti Judge e Chase : Ubisoft ha pubblicato due nuovi trailer per il suo Starlink: Battle for Atlas, il prossimo gioco sparatutto spaziale che si preannuncia molto vasto. I due video, riportati da Dualshockers, introducono due piloti.Il primo trailer mostra il pilota Judge, con la sua astronave Neptune e la sua abilità Time Shift, un'abilità che vi permette di rallentare il tempo e quindi molto utile sia in attacco che in difesa.Il secondo filmato si concentra su ...

Il mondo di Starlink : Battle for Atlas sarà più vasto di molti dei titoli open world Ubisoft : I titoli Ubisoft solitamente sono caratterizzati da una grafica realistica, meccaniche RPG, mappe molto vaste e a volte un comparto multiplayer. Starlink: Battle for Atlas sembra invece portare una ventata d'aria fresca sotto questo aspetto.Come riporta Gamingbolt, il nuovo titolo Ubisoft godrà di una grafica stilizzata ma non per questo il mondo di gioco avrà dimensioni ridotte, anzi sarà più esteso di quello della maggior parte dei titoli open ...

Starlink : Battle for Atlas si mostra in un nuovo video gameplay : Starlink: Battle for Atlas si presenta in un nuovo interessante video gameplay al quale possiamo dare uno sguardo per avere un assaggio di quello che ci aspetta.Il filmato infatti presenta diverse caratteristiche del gioco, possiamo infatti vedere scontri spaziali e missioni da completare tra un pianeta e l'altro. La funzionalità più interessante del gioco è quella di poter cambiare astronave e anche le armi del nostro veicolo, infatti potremo ...

Gamescom 2018 : un trailer e nuove immagini per Starlink : Battle for Atlas : In occasione della Gamescom 2018, Ubisoft ha rilasciato un nuovo trailer e nuovi screenshot per il gioco sci-fi adventure Starlink: Battle for Atlas, già protagonista della nostra anteprima.Ecco una panoramica del gioco, tramite Ubisoft riportata da Gematsu:"In Starlink: Battle for Atlas, fai parte di un gruppo di eroici piloti interstellari, impegnati a salvare il sistema di stelle Atlas dalla malvagia forza robotica Forgotten Legion. Starlink: ...

Starlink Battle For Atlas protagonista di un nuovo trailer : Questo profondo open-world ambientato nello spazio sarà caratterizzato dalla Smart Building Technology che consente ai giocatori di assemblare e personalizzare le navicelle spaziali nel mondo reale. ...