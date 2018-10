Star sul web e sul palco | arriva il jukebox Derulo

Simon & the Stars e Roberto Meloni - Gli Alieni / Chi sono? Tutto sulla nuova coppia di Pechino Express 2018 : Simon & the Stars e Roberto Meloni, chi sono Gli Alieni di Pechino Express 2018? Colpo di scena nella quinta puntata: Tutto quello che c'è da sapere sulla nuova coppia(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 23:30:00 GMT)

Red Dead Redemption 2 : RockStar ci racconta qualche curiosità sulla fauna del gioco : Non manca molto all'uscita di Red Dead Redemption 2 e sono molte le informazioni a nostra disposizione, una delle caratteristiche più interessanti è senza dubbio la presenza di più di 200 tipi di fauna, che interagiranno tra loro in modi diversi.Come riporta Games Radar, il director of technology Phil Hooker ha approfondito l'argomento in una recente intervista:"Abbiamo cercato di rendere il mondo più reale possibile, ogni specie è stata ...

RockStar fornisce i dati ufficiali sul peso di Red Dead Redemption 2 : Nei giorni scorsi vi avevamo parlato, in più di un'occasione, delle dimensioni delle versioni Xbox One e PS4 di Red Dead Redemption 2, riportandovi i numeri apparsi sugli store ufficiali delle due piattaforme.Oggi Rockstar ha voluto pubblicare le dimensioni ufficiali del gioco per entrambe le versioni, che smentiscono però le cifre fornite da Microsoft e Sony. Quanto spazio disponibile dovremmo quindi avere nelle nostre console in vista ...

Meghan e Harry - tutto sul Royal Baby/ La passeggiata romantica a Melbourne : “Come due popStar!” : E' tempo di Royal Baby per Meghan Markle e il Principe Harry. La coppia ha annuciato la gravidanza in Australia. Perchè lontano da Londra? Quali sono le aspettative del popolo?(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 16:01:00 GMT)

Peptidi anticancro ed energia smart : le Startup italiane premiate alla gara europea sull'innovazione : All'Innoveit awards dell'Istituto europea per l'innovazione si distinguono due startup italiane specializzate nei settori della sanità e dell'energia

Peptidi anticancro ed energia smart : le Startup italiane premiate alla gara europea sull’innovazione : startup a Speed Mi Up (foto Speed Mi Up) Un cocktail anticancro che rappresenta il risultato di oltre 20 anni di ricerca e una piattaforma per la gestione dell’energia sono i progetti italiani che hanno trionfato agli Innoveit Awards, la manifestazione organizzata da Eit, l’Istituto europeo per l’innovazione e la tecnologia, che pochi giorni fa ha premiato a Budapest il meglio dell’innovazione e delle startup del vecchio ...

Scuola - Renzi e Malpezzi sul caso mensa Lodi : ‘Lega separa i bambini - PD non Starà zitto’ : Durissima presa di posizione del Partito Democratico in merito al caso scoppiato a Lodi in merito alle ‘mense scolastiche’ e ai bambini stranieri. In un post pubblicato sulla pagina personale, la senatrice Simona Flavia Malpezzi del Partito Democratico parla della vicenda e stigmatizza quanto accaduto con queste parole: ‘La Lega discrimina anche i bambini stranieri e impedisce l’accesso alla mensa. Questa scelta non è degna di ...

Giro di Lombardia - Teuns : “Ho sofferto sul muro di Sormano - ma sono riuscito a ricucire in discesa e a conquiStare il podio” : Giornata molto felice per Dylan Teuns al Giro di Lombardia 2018, terzo sul traguardo di Como dietro Thibaut Pinot e Vincenzo Nibali. Per il belga si tratta del secondo podio in una settimana dopo quello conquistato al Giro d’Emilia alle spalle del compagno di squadra Alessandro De Marchi e del colombiano Rigoberto Uran. Il bottino stagionale del ciclista della BMC vanta la bellezza di 10 podi. Quello di oggi è senza dubbio tra i più belli, ...

RockStar : "Abbiamo lavorato sul comportamento dei cavalli per anni" : In occasione di un'intervista ai microfoni di EDGE, Rockstar ha dichiarato di aver svolto un lavoro di studio riguardo iterazione e comportamento dei cavalli della durata di anni, per integrarli all'interno del suo gioco in un modo che non abbiamo mai visto in un open world fin ora.Come riporta WCCFtech, in Red Dead Redemption 2 avremo un'interazione e un rapporto mai visto prima con i cavalli:"Come per molte altre parti del gioco, ci siamo ...

Uomini e donne - Gianni Sperti umilia Ursula Bennardo : 'Per Stare con Sossio Aruta devi essere...' : La fama dei due opinionisti di Uomini e donne , Tina Cipollari e Gianni Sperti , li precede: quello che anno da dire lo dicono senza troppi giri di parole. E così è stato anche nella puntata di ...

Gossip - Stefano De Martino e Belen ci Starebbero riprovando : le indiscrezioni sul web : Il Gossip intorno alla bella modella Argentina [VIDEO], Belen Rodriguez, è sempre incandescente e frenetico. L'ultimo in ordine di tempo è il possibile ritorno di fiamma con il suo ex marito Stefano De Martino: infatti, la Rodriguez da quando si è lasciata con il motociclista Andrea Iannone, è ritornata a frequentare nuovamente il ballerino nato nel programma di Amici di Maria De Filippi. A confermare questa notizia di un ritorno di fiamma, è ...

Ascolti tv - I baStardi di Pizzofalcone 2 debuttano vincendo sul Grande Fratello Vip : Non c’è gara nel prime time di lunedì 8 ottobre: il programma più visto della prima serata è stata la prima puntata della seconda serie della fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni “I bastardi di Pizzofalcone”, con Alessandro Gassman, che ha fatto registrare 5.587.000 telespettatori, pari al 25,1% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 Grande Fratello Vip ha registrato 3.044.000 telespettatori e 19.07% di share. ...

Brandon Chrisan - Star del porno gay - muore a 21 anni. Si indaga sulle cause del decesso : Una star del porno gay è morta all'età di 21 anni. Il corpo senza vita di Kyle Dean, nome d'arte di Brandon Chrisan, è stato ritrovato il 28 settembre. Le cause del decesso sono ancora sconosciute.Chrisan aveva diversi precedenti penali: nel 2017 è stato arrestato per violazione della libertà vigilata, dopo esser stato processato per possesso di droga a e furto con scasso. Per il funerale, la madre del ragazzo ...

Ascolti tv ieri 8 ottobre : la fiction I BaStardi di Pizzofalcone 2 trionfa sul GF Vip 3 : Ascolti tv ieri: I Bastardi di Pizzofalcone 2 Vs Grande Fratello Vip 3 Un accesissimo scontro in fatto di Ascolti tra Rai 1 e Canale 5 è stato protagonista della serata di ieri, 8 ottobre. Chi ha vinto, secondo i dati Auditel, fra I Bastardi di Pizzofalcone, ovvero la prima puntata della seconda stagione dell’amatissima e attesissima […] L'articolo Ascolti tv ieri 8 ottobre: la fiction I Bastardi di Pizzofalcone 2 trionfa sul GF Vip 3 ...