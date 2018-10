Stadio Roma | torna libero Luca Parnasi | revocati i domiciliari

Stadio Roma : revocati domiciliari a Parnasi - obbligo di firma e di dimora : Sono stati revocati gli arresti domiciliari all'imprenditore Luca Parnasi, l'amministratore della società Eurnova coinvolto nell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma e accusato dalla procura di ...

Montuori : al momento giusto chiuderemo la questione Stadio Roma : Roma – “Stiamo cercando di sciogliere tutti i nodi e appena pronti si andra’ in Aula”. Cosi’ Luca Montuori, assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale, intervistato da Radio Radio in merito alle vicende dello stadio della societa’ giallorossa a Tor di Valle. “La nostra intenzione e’ portare a termine la strada intrapresa- ha spiegato- attendendo naturalmente anche i risultati della due diligence ...

Roma - progetto Stadio : dirigenza riunita a Boston : Frongia: "Stadio della Roma? Nelle prossime settimane novità importanti". Pellegrini e Florenzi al Quirinale

Stadio Roma - Frongia : “Andiamo avanti - novità rilevanti nelle prossime settimane” : “Io direi che non ci siamo mai fermati, siamo sempre andati avanti“. Cosi’ Daniele Frongia, assessore allo Sport di Roma Capitale, ha parlato a Radio Radio sullo Stadio a Tor di Valle. “Ci sono stati eventi importanti che hanno rallentato l’iter – spiega ancora Frongia -. Ci sono delle verifiche in corso però da parte nostra è rimasta sempre la stessa intenzione. Da questo punto di vista andiamo avanti e ...

Pelonzi : progetto Stadio Roma non ci ha mai convinto : Roma – “Stadio della Roma: Frongia afferma ‘io direi che non ci siamo mai fermati… stanno arrivando delle novita” noi diciamo: ‘che questo progetto non ci ha mai convinto, va rifatto e che l’unica novita’ che abbiamo visto e’ il definanziamento del Ponte dei Congressi'”. Cosi’ in un tweet Giulio Pelonzi, capogruppo Pd in Consiglio capitolino. L'articolo Pelonzi: progetto Stadio ...

Gravina : “Facciamo lo Stadio della Roma” : Come diceva Agatha Christie: “Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova”, e se il vecchio adagio della scrittrice e drammaturga britannica, scomparsa nel 1976, è vero possiamo ben dire che sulla vicenda Stadio della Roma il tempo mette sereno. Vediamo perché. La prima prova è legata alla […] L'articolo Gravina: “Facciamo lo Stadio della Roma” proviene da Serie A News ...

Roma - corsa a tre per lo Stadio : in campo Pizzarotti - Salini e Gavio : E' partita l' asta per la cessione del gruppo Eurnova (Parnasi): in lizza i big italiani delle grandi opere L'articolo Roma, corsa a tre per lo stadio: in campo Pizzarotti, Salini e Gavio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nuovo Stadio Roma - Raggi : «Salvo disastri andiamo avanti» : «A meno che non ci sia un disastro epocale, cosa che escludo, si procederà con lo stadio della Roma», ha dichiarato la sindaca di Roma. L'articolo Nuovo stadio Roma, Raggi: «Salvo disastri andiamo avanti» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La Roma avrà il suo Stadio - parola di Virginia Raggi : Virginia Raggi tenta la carta dello stadio dell'As Roma, ridestando l'attenzione attorno al progetto congelato da giugno dopo l'inchiesta della Procura di Roma relativa alle ipotesi di corruzione in alcuni passaggi dell'iter amministrativo dell'opera, per ravvivare l'attività del Campidoglio. Dopo tre mesi di cautela, legata ai dettagli emersi dall'inchiesta giudiziaria, per la prima volta la sindaca di ...