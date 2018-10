Spread sale fino a 340 - poi ripiega Banche a picco - Piazza Affari -1% : Effetti immediati sui mercati per i rilievi della Commissione Ue che ieri ha inviato una lettera al governo italiano per contestare una deviazione 'senza precedenti' dei conti pubblici dalle regole ...

Dopo la lettera Ue sale lo Spread - raggiunti i 340 punti base : mai così alto da 5 anni : Lo spread torna a salire in mattinata, raggiungendo i 340 punti base per poi riscendere leggermente e attestarsi a 335. Il differenziale tra i Btp decennali e i Bund sale, dunque, Dopo la lettera con cui la Commissione europea muove forti critiche alla manovra italiana e Dopo lo scontro nel governo sul condono fiscale.Continua a leggere

Sale rischio Italia - Borsa perde quasi il 2% e Spread ai massimi di 5 anni : Un declassamento di un gradino spingerebbe la qualità creditizia della terza economia in area euro a un passo dal livello spazzatura, junk, e con ogni probabilità alimenterebbe un ulteriore selloff ...

Borsa - Piazza Affari si tinge di rosso : sale lo Spread : Il Ftse Mib chiude la quarta seduta della settimana con un calo dell'1,9%. Ecco come è andata la giornata sui mercati

Lo Spread sale a quota 320. Piazza Affari in calo : Il differenziale di rendimento fra Btp decennale e bund vola a 320 punti base, aggiornando i massimi dal marzo 2013 sui grafici Bloomberg. Il rendimento del decennale italiano è a 3,63%, livello mai ...

Lo Spread sale Piazza Affari scende : banche in rosso : ... oggi, il commissario europeo per gli Affari economici Pierre Moscovici arriva in Italia per una serie di incontri tra cui quello più importante con il ministro dell'economia Giovanni Tria per ...

Piazza Affari sale con Tim e Fca - scivolone di Buzzi. Spread nervoso in attesa di Tria-Moscovici : Oggi pomeriggio è in programma un incontro tra il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, che sarà seguito da una conferneza stampa, ore ...

Mercati deboli in scia a Wall Street - lo Spread risale a 310 punti : ... poi le richieste di sussidio per la disoccupazione, l'indice della Fed di Philadelphia e quello anticipatore dell'economia dagli Stati Uniti. Euro in calo all'avvio di giornata: cede lo 0,15% a 1,...

Piazza Affari maglia nera Ue Arriva Moscovici : lo Spread sale : Ancora una seduta all'insegna delle vendite. Le Borse europee avviano la giornata in rosso. A Piazza Affari, il Footsie Mib conquista subito la maglia nera nel Vecchio Continente. Sul secondario, spread in salita Segui su Affaritaliani.it