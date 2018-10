Spread oltre i 330 punti | ai massimi dal 2013

Spread apre oltre 330 punti. Piazza Affari apre in calo dopo la lettera Ue sulla manovra : dopo la chiusura di ieri a 327 punti base, oggi lo Spread Spread tra Btp e Bund apre oltre il 330 punti base, toccando quota 332 ai massimi dall’aprile del 2013. Subito dopo, il differenziale tra titoli di Stato ha ripiegato sotto quota 330. Il tasso del decennale italiano arriva al 3,74%. Apertura in contenuto calo per Piazza Affari, dopo la lettera della Commissione europea sulla manovra finanziaria in cui ha contestato una deviazione ...

Manovra - Spread oltre 330 punti Piazza Affari apre in calo : Mercato secondario subito rovente per i titoli di Stato italiani all'indomani della lettera dell'Unione europea che ha fortemente criticato il documento programmatico di bilancio italiano "una Manovra con una deviazione grave senza precedenti". Segui su Affaritaliani.it

Mercati in allarme : borsa in calo - lo Spread schizza oltre i 325 punti : Piazza Affari perde - 1,89%, mentre il differenziale Btp/Bund tocca i livelli del marzo 2013 - La lettera di richiamo della Commissione europea al governo italiano per la manovra economica non è ...

Spread a 317 - nuovo massimo dal 2013. Rendimento del Btp decennale oltre il 3 - 6% : Nel giorno dell’incontro tra il ministro Giovanni Tria e il commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici il differenziale di Rendimento fra Btp decennale e Bund tedeschi si è allargato fino a 317 punti base, segnando un nuovo massimo dal marzo 2013. Il titolo italiano offre un Rendimento del 3,61 per cento. In apertura il tasso di interesse pagato dai Btp si attestava al 3,5%. Durante la giornata è costantemente aumentato, in ...

Lo Spread cala. Salvini : "Migliora vita italiani". Di Maio : "Governo può durare 5 anni e anche oltre" : Avvio in leggero calo per lo spread tra btp e bund. Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund avvia la seduta a 302 punti base, dai 305 punti base della chiusura di ieri e scende presto sotto quota 300. Scende anche il rendimento del btp decennale sotto il 3,5% per cento. Apertura positiva per la Borsa, con l'indice Ftse Mib che segna +0,14% per poi accelerare sopra l'1%.C'era attesa per la reazione dei mercati all'approvazione del ...

Spread oltre i 305 punti - oggi l’asta dei Btp. Borse europee tutte in rosso dopo il tonfo di Wall Street : Apertura sopra quota 300 punti base per lo Spread tra Btp e Bund. Il differenziale si è poi allargato fino a 307 punti col rendimento del decennale italiano al 3,54%. oggi è in agenda un nuovo test impegnativo dopo l’asta dei Bot che mercoledì ha visto i rendimenti raddoppiare rispetto a settembre toccando quota a 0,949%: il Tesoro offrirà in asta tra 5 e 6,5 miliardi di euro di titoli a medio lungo termine tra cui il nuovo Btp triennale ...

Dopo l'avvertimento di Fitch all'Italia lo Spread vola oltre quota 300. Borsa in calo : Llo spread risale sopra 300 punti. Il differenziale tra Btp e Bund passa di mano a 303 punti, contro i 297 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale sale al 3,541%, Dopo che martedì ha toccato il picco del 3,712%, il top da aprile 2013. Sullo sfondo pesano i timori sul bilancio in deficit dell’Italia e il suo scontro con Bruxelles. Apertura in netto ribasso per la Borsa di Milano. L’indice Ftse Mib cede l’1,43% a 19.436,71 punti, ...

