Spread | cosa succede se supera i 340 punti e sale ancora?

I soldi che brucia lo Spread e le ragazze del volley. Di cosa parlare stasera a cena : Suona come certe barzellette che trovate in giro per il mondo in cui si prendono in giro, a seconda dei gusti, popoli o categorie specifiche ritenuti un po' scioccherelli. Invece è una delle notizie politiche del giorno: Un doppio link per vedere Salvini che si verbalizza da solo. Ma protagonist

Spread alle stelle - ecco cosa temono i mercati e quali conseguenze avrà : Riprende in massa la fuga degli investitori dai titoli italiani. Lo stesso presidente della Bce Mario Draghi ha spiegato...

Legge di Bilancio e Spread : cosa succede se supera i 400 punti? : Questa soglia, come ha affermato il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, potrebbe spingere il Governo a rivedere la posizione su alcuni numeri inclusi nella Legge di Bilancio, su tutti il deficit/...

Spread - perché bisogna pur preoccuparsi di qualcosa : È che con lo Spread a 300 i ricchi hanno paura. È che con lo Spread a 300 i poveri se ne fregano. È che con lo Spread a 300 a ottobre ci sono 23 gradi. È che con lo Spread a 300 si sbrogliano le matasse del caso Cucchi. È che con lo Spread a 300 i bronzi di Riace non se li caga più nessuno. È che con lo Spread a 300 l’algoritmo di Facebook ti fa comunicare con i soliti 20. È che con lo Spread a 300 ci si sveglia la mattina presto per andare a ...

Spread alle stelle : cosa cambia per i cittadini e per l’economia italiana : Negli ultimi mesi è ritornato di attualità il cosiddetto Spread, quasi tutti i giorni si sente parlare o si legge sui vari giornali e su internet, dell’andamento di quello che sostanzialmente è un indicatore economico diventato molto importante per l’andamento della situazione economica del paese. A seguito dei vari annunci e polemiche che si stanno susseguendo con riferimento alla prossima manovra del governo, caratterizzata anche delle prese ...

Rimetti a noi il nostro debito pubblico : Spread - cosa non ci viene detto : Rimettere i debiti, a parte il richiamo alla nostra principale preghiera, la nostra classe politica presente e trascorsa non ha una visione di politica economica e così la nostra informazione. Soprattutto se si tratta di debito pubblico.

Le cantonate sul Decreto Genova e le giravolte del M5s sullo Spread. Di cosa parlare stasera a cena : Incartati e senza strategia, i principali esponenti del governo italiano stanno per portare in Europa la manovra più pazza della storia repubblicana. Stupefacente ma ben rappresentativo della situazione il disaccordo, pari a un nonnulla come un miliardo e cento milioni di euro, tra il ministro Giova

Spread - cosa succede e perché all'Italia fa così paura : Dalla fuga degli investitori alla super-multa dell'Unione europea. Dallo stop del flusso di liquidità nel sistema bancario al rischio dello Stato di non poter pagare più le spese. Ecco cosa succede ...

Lo Spread scavalca il muro dei 300 punti. Cosa succede adesso : In apertura è già a 290, alle 10,12 a 298. La Borsa di Milano, contemporaneamente, scende di 1,9. Ecco la risposta dei mercati alla lettera con cui la Commissione Europea ha fatto sapere all’Italia che il Def, così com’è, ancora non va. Le ore successive vanno anche peggio. Cronaca di una giornata densa e tumultuosa: alle 11,12, letto delle prime reazioni dei mercati, Matteo Salvini risponde: lavoro e ...

Il decreto Genova scritto col cuore e le conseguenze dello Spread. Di cosa parlare stasera a cena : C'è poco da inventare, bisognerà ancora e di nuovo parlare di mercati, di finanza, di spread. Rinverdire i ricordi del 2011 e studiare, prepararsi se la cena è particolarmente impegnativa, su che cos'è e come funzione lo Esm (il meccanismo europeo di stabilità), che sta diventando, ahinoi, i punto c

Incubo Spread : cosa rischia davvero l'Italia : A fine ottobre è atteso il giudizio di due importanti agenzie di rating. Ecco cosa potrebbe accadere in caso di doppio...

Cosa c’entra lo Spread con i mutui? : Perché quando sale il primo c'è il rischio che salgano anche gli interessi dei secondi, e perché per il momento possiamo restare (abbastanza) tranquilli The post Cosa c’entra lo spread con i mutui? appeared first on Il Post.

Lo Spread sale e scende : cosa cambia per chi ha un mutuo o vuole chiederlo : Esiste una connessione tra mutui e lo spread Btp-Bund. L'incremento di questo valore può avere delle conseguenze: ecco quali...

I vertici sulla manovra e il volo dello Spread. Di cosa parlare a cena : Altro vertice, altra serata in cui a cena potrete chiedervi, col brivido della diretta oppure detto in termini meno televisivi col brivido della contemporaneità, cosa staranno decidendo a Palazzo Chigi. E' in azione la regola dei vertici, formula matematica infallibile espressa con il noto enunciato