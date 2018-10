Spread chiude in netto calo a 301 | 6

Alert sulle banche : lo Spread chiude a 315 e gli istituti soffrono. Sopra quota 400 scatta il salvi tutti. Il parere degli analisti : La spia della sala emergenze è monitorata minuto per minuto. Si accenderà quando e se lo spread travalicherà la soglia dei 400 punti base, ma già oggi, con la fiammata mattutina a 340, incute paura. Dentro la sala ci sono le banche italiane: non tutte, ma neppure uno o due casi isolati. Per gli analisti che in queste ore guardano a cosa sta succedendo dietro la curva dello spread sono loro i soggetti più ...

Lo Spread in calo - chiude a 301 Investitori esteri via : ad agosto venduti titoli per 17 miliardi Crolla fiducia|Salgono i costi : Lo spread Btp/Bund tocca quota 340 punti base, aggiornando i massimi dal marzo 2013. Poi chiude in netto calo a 301. dopo il braccio di ferro tra Italia e Ue e le liti nella maggioranza sulla manovra

Lo Spread tocca i 340 punti - poi chiude a 301. Recupera anche Piazza Affari : Lo spread fra Btp e Bund chiude in netto calo a 301,6 punti base contro i 327 della chiusura di ieri e dopo la fiammata di questa mattina fino a quota 340, un livello che non si vedeva da marzo 2013. Il rendimento del titolo a 10 anni del Tesoro ripiega fin sotto la soglia del 3,5% al 3,47%. ...

Lo Spread vola poi chiude a 315. Piazza Affari in altalena : La bocciatura della manovra da parte dell'Ue e lo scontro nel governo fanno impennare lo spread. tra Btp decennale e Bund tedesco che stamani è salito fino quota 340 punti base, aggiornando i massimi ...

Lo Spread supera i 340 e poi chiude in forte calo. Piazza Affari debole : MILANO - Piazza Affari sfiora di un soffio la chiusura sopra la pari dopo una giornata vissuta prevalentemente in territorio negativo e chiude a -0,04%. Seduta a due facce anche per lo spread, ...

Lo Spread vola poi chiude a 315. Piazza Affari in altalena : La bocciatura della manovra da parte dell'Ue e lo scontro nel governo fanno impennare lo spread. tra Btp decennale e Bund tedesco che stamani è salito fino quota 340 punti base,...

Spread chiude a quota 327. Piazza Affari in calo del 2% : Giornata nera per l'Italia sui mercati, con uno Spread che segna nuovi massimi di oltre cinque anni a 327, rendimenti oltre la soglia di guardia e un tonfo in Borsa che porta diverse banche a nuovi ...

LO Spread chiude A 326 : IL MASSIMO DA 5 ANNI/ La lettera di bocciatura dell’Ue agita i mercati : SPREAD supera 320: nuovo MASSIMO dal 2013. Ultime notizie, mercati agitati dopo il monito dell’Unione Europea, pronta a bocciare ufficialmente la manovra di bilancio(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 18:49:00 GMT)

Lettera della Commissione Ue all'Italia : "Deviazione senza precedenti nella storia". Lo Spread chiude a 327 - ai massimi da cinque anni : Il differenziale di rendimento fra Btp decennale e Bund chiude a 327 punti base, ai massimi dal marzo 2013. Il rendimento del decennale italiano è a 3,67%, livello mai toccato da inizio 2014.La Lettera della Commissione Ue è arrivata al ministro dell'Economia Tria. Bruxelles ritiene che la manovra presentata dall'Italia indichi un "inadempimento particolarmente grave rispetto agli obblighi di politica di bilancio previsti dal Patto ...

Piazza Affari chiude in forte calo - Spread Btp-Bund a 327 punti : Chiusura in negativo per la Borsa di Milano. Al termine delle contrattazioni a Piazza Affari, il Ftse Mib lascia infatti sul terreno l'1,89% a 19.087 punti, finendo sui minimi di seduta. Il ...

Vola lo Spread - a 326 - . Piazza Affari chiude in profondo rosso - -1 - 89% - : Milano, 18 ott., askanews, - Italia sotto pressione sul finale di seduta a Piazza Affari. Mentre tra Lega e M5S è scontro aperto sul decreto fiscale e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, si appresta a ricevere il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, che solleverà i timori di Bruxelles sulla manovra, lo spread Vola …

Lo Spread ai massimi da cinque anni - chiude a 326. Milano perde l'1 - 9% : Negli Usa il superindice dell'economia di settembre, +0,5%, centra le attese mentre le richieste di sussidi per la disoccupazione scendono di 5mila unità in linea con le aspettative. L' euro chiude ...

Milano (-1 - 3%) in coda all'Europa. Spread chiude a 309 - top da 2013 : Lo Spread si porta a 309 punti, livello che in chiusura non vedeva dal 2013. In calo il petrolio, che torna sotto i 70 dollari al barile. Male la galassia Agnelli, con Fca in flessione nel giorno delle immatricolazioni europee, calate del 31%...

Borsa : chiude debole su rialzo Spread - -1 - 33% - : Chiusura di seduta debole per la Borsa, oggi la peggiore in Europa, sulla crescita dello spread e sui dubbi del commissario Ue Oettinger circa la manovra. L'indice Ftse Mib cede l'1,33% a 19.454 punti,...