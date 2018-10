Spread Btp-Bund in altalena Gli investitori esteri cedono titoli italiani per 17 | 8

Paolo Becchi : 'Fregatevene dello Spread - se salgono i tassi dei Btp incassiamo più interessi' : Diciamolo, Salvini ha ragione a infischiarsene delle reazioni europee alla manovra finanziaria e delle palle che scrivono i professoroni di economia sui giornali. Sa bene che in Europa ce l'hanno con lui perché il giochetto che hanno fatto con Renzi , sfori un po' ma ti tieni i migranti, con lui non funziona e allora lo vogliono punire ...

Spread Btp-Bund chiude in discesa - a quota 315 punti : Roma, 19 ott., askanews, - Spread Btp-Bund in calo a 315 punti in chiusura dei mercati finanziari, dopo una giornata di nuovi aumenti per le incertezze politiche italiane. Il differenziale di ...

Spread Btp-Bund sale a 335 punti base - Borsa Milano -0 - 25% : Roma, 19 ott., askanews, - Continua ad accumularsi tensione sui titoli di Stato dell'Italia. Dopo circa mezz'ora da inizio seduta lo Spread tra Btp decennali e Bund sale a 335 punti base, nuovo ...

Spread Btp-Bund sale a 340 punti - tassi al 3 - 80% - Milano -1 - 34% : Roma, 19 ott., askanews, - sale ancora la pressione sui titoli di Stato dell'Italia, con lo Spread di rendimento tra Btp decennali e Bund che raggiunge quota 340 punti base per la prima volta dal 2013.

Spread Btp-Bund oltre quota 330 punti base : ai massimi dal 2013 : Vola oltre 330 punti base lo Spread tra Btp e Bund tedesco dopo l'apertura di oggi, con il tasso che tocca quota 332 ai massimi dall'aprile del 2013 . Il tasso del decennale italiano arriva al 3,74%. ...

Spread a 337 punti - rendimento Btp ai massimi da inizio 2014. Piazza Affari in calo : Dopo la chiusura di ieri a 327 punti base, oggi lo Spread Spread tra Btp e Bund apre oltre il 330 punti base, e supera quota 337, aggiornando i massimi dal marzo 2013. Il rendimento del Btp decennale segna 3,77%, ai massimi dagli inizi del 2014. Apertura in contenuto calo per Piazza Affari, dopo la lettera della Commissione europea sulla manovra finanziaria in cui ha contestato una deviazione “senza precedenti” dei conti pubblici ...

Spread Btp/Bund schizza in avvio a 331 : ANSA, - ROMA, 19 OTT - schizza verso l'alto, all'avvio di giornata, lo Spread fra Btp e Bund. Il differenziale, dopo i primi minuti di contrattazione, segna 331 punti contro i 327 della chiusura di ...

Btp - Spread su Bund decennale a 329 pb in avvio - massimi da aprile 2013 : Apertura nel segno della debolezza per il mercato secondario italiano, con il nervosismo relativo alla politica italiana che porta lo spread ai massimi dai primi di aprile 2013. Intorno alle 8,30, il rendimento del decennale italiano sale a 3,71%, ai massimi da febbraio 2014 già toccati ieri, da 3,67% ...

Spread Btp-Bund parte sopra 330 punti - al top da 5 anni : Nei primissimi scambi lo Spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi è salito a 332 punti, il top dal 2013. Gia' ieri aveva toccato 327 punti per il braccio di ferro tra Italia e Ue e le liti ...

Piazza Affari chiude in forte calo - Spread Btp-Bund a 327 punti : Chiusura in negativo per la Borsa di Milano. Al termine delle contrattazioni a Piazza Affari, il Ftse Mib lascia infatti sul terreno l'1,89% a 19.087 punti, finendo sui minimi di seduta. Il ...

Spread Btp BUND oggi allunga a 320 punti base - Borsa Italiana verso un venerdì difficile : Ovviamente nessuno si attende un applauso da parte della Commissione UE agli strappi decisi dal governo Lega 5 Stelle tra i mal di pancia del ministro dell'Economia Tria. Il forte aumento dello ...

Spread Btp-Bund tocca 317 punti - sui massimi dal 2013 : Roma, 18 ott., askanews, - Con un pico a 317 punti base, lo Spread tra Btp decennali e Bund della Germania ha segnato nuovi massimi dalla primavera del 2013. Nel pomeriggio le pressioni sui Btp ...

Spread BTP/Bund a 320 punti - ma Conte ribadisce fiducia nella manovra : ...sul documento programmatico italiano per il 2019 lascerebbe poca speranza ai risultati di un'illustrazione della manovra da parte dell'Italia sui quali avevano puntato sia il ministro dell'Economia ...

Piazza Affari peggiora. Impennata Spread a 320 - tasso BTp al top da febbraio 2014 : Il differenziale tra Btp e Bund è tornato a salire in area 317 punti, mentre si acuiscono le tensioni all'interno del Governo A Milano hanno girato le azioni delle banche. A Wall Street si ragiona di nuovo su una stretta monetaria ...