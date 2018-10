Spread a quota 340 | il peggiore da 5 anni Piazza Affari in rosso

Titoli Stato : Spread sfonda quota 340 punti e poi ripiega : Lo spread tra i Btp decennali e gli omologhi Bund tedeschi è brevemente schizzato sopra quota 340 e poi ha ripiega to. Il differenziale è volato in mattinata a un top dall'aprile 2013 di 341 punti e ...

Spread schizza in alto in apertura di Borsa : verso quota 340 : Sin dall'apertura lo Spread Btp/Bund è schizzato in alto, superando la quota 325 con cui aveva chiuso ieri. In questo momento lo Spread supera quota 337, a un passo dai 340 punti base, aggiornando i ...