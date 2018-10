Spread a 340 Piazza Affari in negativo

Lo Spread Btp-Bund vola a 340 punti. Borse deboli - Piazza Affari in rosso : Dopo la chiusura negativa di Wall Street anche i listini asiatici in calo |

Spread schizza in alto in apertura di Borsa : verso quota 340 : Sin dall'apertura lo Spread Btp/Bund è schizzato in alto, superando la quota 325 con cui aveva chiuso ieri. In questo momento lo Spread supera quota 337, a un passo dai 340 punti base, aggiornando i ...